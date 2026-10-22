20 помилок у догляді за шкірою після 40 років, які вас старять / © Credits

Після 40 років шкіра поступово змінюється: дрібні зморшки стають помітнішими, можуть з’являтися пігментні плями, а відчуття сухості турбує частіше. На це впливають генетика, накопичений вплив сонця, природне зменшення вироблення колагену та гормональні зміни під час перименопаузи та менопаузи, про це розповіло видання Women’s Health . Одначе, мета догляду — не повернути час назад, а підтримувати здоров’я шкіри, її захисний бар’єр і природне сяйво.

Ігнорувати SPF. Сонячне випромінювання впливає на шкіру навіть під час коротких прогулянок і поїздок автомобілем. Щоденний сонцезахисний засіб широкого спектра із SPF 30 або й вище допомагає запобігати фотостарінню та появі пігментних плям.

Відмовлятися від ретинолу. Цей компонент допомагає покращувати текстуру шкіри, боротися з акне та пом’якшувати видимість дрібних зморшок. Починати варто з невеликої концентрації, з урахуванням чутливості шкіри.

Надто часто використовувати ретинол. Більше не означає краще. Почніть із застосування кілька разів на тиждень і поступово збільшуйте частоту, якщо немає подразнення, сухості чи лущення.

Наносити ретинол уранці. Зазвичай його рекомендують використовувати ввечері, оскільки він може підвищувати чутливість шкіри, а сам компонент нестабільний під дією світла. Уранці обов’язково наносьте SPF.

Поєднувати ретинол із багатьма іншими засобами. Одночасне використання ретинолу, кислот, саліцилової кислоти та бензоїлпероксиду може спричинити подразнення. Краще узгоджувати такі комбінації з дерматологом.

Зациклюватися на зморшках. Здоров’я шкіри — це не лише гладкість. Важливо підтримувати захисний бар’єр, зменшувати запалення та захищати шкіру від зовнішніх чинників. Зморшки — природна частина життя, а не проблема, яку обов’язково потрібно усунути.

Ігнорувати сигнали шкіри. Сухість, тьмяність, почервоніння чи висипання можуть свідчити про подразнення, чи порушення захисного бар’єра. Якщо зміни не минають, варто звернутися до дерматолога, а не маскувати їх новими засобами.

Покладатися лише на косметику. Жоден крем не замінить повноцінного сну, збалансованого харчування, фізичної активності та керування стресом. Здорові звички працюють у комплексі з доглядом.

Перевантажувати шкіру кислотами. Гліколева, молочна та мигдальна кислоти можуть покращувати тон і текстуру обличчя, проте надмірне відлущування пошкоджує захисний бар’єр. Не варто наносити одразу кілька сильних ексфоліантів.

Недоотримувати вітамін C. Він необхідний для синтезу колагену та підтримки здоров’я шкіри. Додавайте до раціону цитрусові, солодкий перець і листову зелень.

Зловживати цукром. Надлишок цукру може сприяти глікації — процесу, під час якого цукри взаємодіють із білками, зокрема колагеном, змінюючи їхні властивості. Збалансований раціон допомагає підтримувати здоров’я шкіри.

Відлущувати шкіру до очищення. Спочатку потрібно змити макіяж, надлишок себуму та забруднення, а вже потім використовувати ексфоліант. Так ви не розтиратимете залишки косметики по обличчю.

Перетворювати догляд на десятиетапний ритуал. Велика кількість засобів не гарантує кращого результату. Навпаки, надмірне нашарування може спричиняти подразнення та висипання. Часто достатньо очищення, зволоження та сонцезахисту, доповнених одним цільовим засобом.

Видавлювати прищі. Гормональні зміни можуть провокувати висипання навіть у зрілому віці. Самостійне видавлювання посилює запалення та підвищує ризик появи темних плям і рубців.

Одночасно вводити кілька нових продуктів. Якщо шкіра відреагує подразненням, буде складно визначити причину. Додавайте засоби по одному та спостерігайте за реакцією.

Користуватися жорсткими скрабами. Абразивні частинки та грубі щіточки можуть травмувати шкіру. Для щоденного очищення зазвичай достатньо м’якого засобу, який не залишає відчуття стягнутості.

Зловживати алкоголем. Алкоголь може сприяти зневодненню та посилювати набряклість обличчя. Скорочення його споживання допоможе підтримувати загальне самопочуття та може позитивно вплинути на вигляд шкіри.

Недостатньо зволожувати шкіру. Під час менопаузального переходу шкіра може швидше втрачати вологу. Звертайте увагу на засоби з гіалуроновою кислотою, гліцерином, церамідами та скваланом, які допомагають утримувати вологу та підтримувати захисний бар’єр.

Не звертати уваги на наволочку. Шовкова наволочка може зменшувати тертя під час сну, а це дуже приємно для чутливої шкіри. Втім, вона не є обов’язковою умовою здорового обличчя, важливіше регулярно прати постільну білизну та підтримувати чистоту.