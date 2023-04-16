5 міфів про догляд за шкірою, про які ви соромилися запитати

Останнім часом соціальними мережами поширюється багато б’юті-міфів, як наприклад про засоби SPF, частоту проведення чистки, а також результати від ін’єкцій.

Ми вирішили поговити на цю тему з лікаркою-косметологинею Інною Биковою, яка спростувала найвідоміші "інтернет-факти" про догляд за шкірою.

МІФ: Використовувати засоби SPF потрібно лише влітку

Напевно всі знають, що SPF засоби ми використовуємо для захисту шкіри обличчя від випромінювання. Вони допомагають уникнути фотостаріння (що відповідає за 90 % видимих змін на шкірі) і запобігають виникненню онкопатологій шкіри. Існує два види ультрафіолетових променів, які негативно впливають на шкіру людини: UVA та UVB-промені.

Та взимку так само важливо захистити шкіру засобом SPF з індексом не меншим 15, бо навіть в холодну пору року сонячні промені є небезпечними. Взимку озоновий шар тоншає, а отже пропускає більше УФ-променів. Потрібно бути особливо обережним тоді, коли на вулиці сніг і світить сонце, бо він є "відбивачем" сонячного випромінювання.

Саме тому варто користуватися сонцезахисними кремами за будь-якої погоди, особливо, якщо ви будете перебувати на вулиці довгий час.

Не всі знають, що світло від штучних джерел, приміром настільна лампа або монітор смартфону, також містять і випромінюють УФ-промені, а ними ми користуємося щодня.

МІФ: Тонізація шкіри не потрібна у домашньому догляді

Більшість клієнтів, які хочуть підібрати засоби для домашнього догляду відмовляються від тонізації, бо вважають, що це непотрібний етап і йому не варто надавати великого значення. І це велика помилка, тому розберемося детальніше, для чого нам тонізація і яку функцію вона виконує.

Тонізація є фінальним етапом у процесі очищення шкіри, а також вона відновлює pH (рівень кислотності) шкіри після вмивання, чим у кілька разів покращує поглинання кремів та сироваток у глибокі шари епідермісу. Насправді після очищення pH здатен відновлюватися сам, але з тонером процес відбувається набагато швидше. Варто обирати тонер, який не має у складі спирту і містить лише 5-10% води, а все інше - активні компоненти. Таким чином тонер швидко відновить pH баланс і насичить шкіру активними компонентами.

МІФ: Можна досягти гарного зволоження і покращити якість шкіри лише завдяки ін’єкційним методикам

Так, завдяки мезотерапії та біоревіталізації ми досягаємо естетичного і лікувального ефекту за короткий проміжок часу, але в більшості випадків після цих процедур на шкірі з'являються гематоми, адже це травмує її. Тож безліч клієнтів взагалі не хочуть травматичних процедур з реабілітацією.

Саме тому я раджу клієнтам обирати космецевтику з унікальною технологією обробки молекул - The Diadermic Method. Завдяки цьому методу молекули активних інгредієнтів зменшуються і таким чином набагато легше проникають у шкіру і результат з'являється майже одразу.

МІФ: Чистку обличчя потрібно робити щомісяця

Зазвичай чистка обличчя - це найпопулярніша процедура. Її частота є індивідуальною, адже все залежить від типу шкіри, її особливостей та віку. Це травматична процедура, тому проводити її потрібно лише тоді, коли є гостра необхідність. Найчастіше чистки рекомендовані тим, хто має жирну або комбіновану шкіру: у таких пацієнтів шкірне сало активно продукується, тому забиває протоки сальних залоз і може спровокувати запалення.

Все залежить від ваших особливостей: декому процедура потрібна раз на два тижні, комусь достатньо й раз на пів року, а комусь вона й взагалі не потрібна. Відповідь вам має надати кваліфікований лікар-косметолог після повного анамнезу.

МІФ: Якщо часто відвідувати косметолога, то домашній догляд не потрібний

Запорука успіху і складова здорової і свіжої шкіри після будь-якої косметичної процедури - правильно підібраний домашній догляд і його регулярність. Після процедури ми отримуємо швидкий результат, а домашній догляд буде лонгувати цей ефект. Ефект від якісного домашнього догляду не зникає з часом, а навпаки – накопичується.

Лише регулярні доглядові процедури дають бажані результати. А свіжу і гарну шкіру, яка має здоровий вигляд і природне сяйво, хоче мати кожна жінка.

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