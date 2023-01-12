5 порад від лікарки з догляду за шкірою під час блекауту

Українці вже навчилися організовувати свій час та життєві процеси в моменти аварійних відключень світла, води або блекаутів. Але навіть буденні речі в такий час набагато ускладнюються, як, наприклад, елементарний щоденний догляд за шкірою. Тож лікарка-дерматовенерологиня і косметологиня Ірина Літвінова поділилася п'ятьма порадами з догляду за шкірою в цей зимовий період.

Додайте до б’юті-полички продукт, який не потребує змивання водою

Із регулярним відключенням світла, а також відсутністю води, ми не завжди маємо необхідні запаси вдома. На такий випадок у нагоді стане засіб для очищення шкіри, який не потребує змивання. Головне, будьте уважні з вибором, адже дійсно якісних виробників такої продукції не так багато. Рекомендую звернути увагу на органічну космецевтику, адже вона не містить хімічних елементів і не є токсичною ні для вашого здоров’я, ні для довкілля.

На час аварійних блекаутів скоротіть свій рутинний протокол догляду

Звичайно, в ньому обов’язково має бути очищення, наприклад, піна, що не потребує змивання, тонер і крем за вашим типом шкіри. В такі стресові для організму дні цього буде достатньо, а цей догляд підійде як для ранкових ритуалів, так і для вечірніх.

Для здоров’я і самопочуття "бонусом" можемо додати сироватку з мелатоніном

Нестача світла дуже впливає на наш психоемоційний стан і, як наслідок, на нашу шкіру. Коли ми стресуємо, у нас збільшується синтез гормонів стресу (кортизол і адреналін), які негативно впливають на шкіру, збільшуючи активність сальних залоз, викликаючи спазм судин та багато інших процесів. Водночас синтез гормонів щастя знижується – сюди входять серотонін, окситоцин і дофамін. Саме тому раджу використовувати у своєму домашньому догляді сироватку з мелатоніном, що значно покращує наш сон, нормалізує циркадні ритми (тобто внутрішній біологічний годинник людини, який регулює 24-годинний цикл її біологічних процесів) і самопочуття в цілому.

Обирайте переважно засоби, які мають заспокійливий ефект

На час блекаутів варто вибрати косметику, яка заспокоїть нашу шкіру, має у своєму складі вітаміни і позитивно впливає на циркадні ритми, про які ми згадували раніше. До того ж, на жаль, більшість із нас зараз має оксидативний стрес через відключення світла в темний період року. Звертайтеся до "лінійок" для чутливої шкіри і для усунення подразнень і сухості, які властиві для зимового періоду, а тим більше зараз, коли організм перебуває в стані перманентого стресу.

Приділіть увагу харчуванню

У більшості випадків нездорове харчування – це те, що не дозволяє шкірі очиститися повністю. Із частими відключеннями світла дотримуватися порад здорового раціону стало важче, особливо тим, у кого вдома все залежить від електрики. В такому разі вибирайте більш-менш корисні продукти, які не потребують приготування, а одразу готові до вживання. Такими є овочі, деякі фрукти, горіхи (не вживаємо більше 40 г на день), хлібці з хумусом або авокадо, натуральні батончики без цукру. Якщо ви маєте нормальну засвоюваність молочної продукції, інколи можна брати йогурт та комбінувати його з насінням чіа.

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