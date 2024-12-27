7 речей, які ви повинні припинити робити, якщо у вас жирна шкіра

Ті, хто мають жирну шкіру, знають, що це постійна боротьба за контроль над блиском і з кожним новим прищиком, який з’являється щотижня.

В PureWow наведено сім речей, які вам слід припинити робити, якщо у вас жирна шкіра, редакція спирається на думку двох фахівців: доктора Раяна Тернера, сертифікованого дерматолога із Нью-Йорка, який спеціалізується на косметичній дерматології, загальній дерматології, хірургічній дерматології та лазерній хірургії, та докторки Тіффані Ліббі, сертифікованої дерматологині і хірургині.

Ви обираєте неправильний засіб для чищення

У той час як люди з сухою шкірою не доторкнуться до засобу для чищення обличчя, ця формула — ваш найкращий варіант, і обидва дерматологи рекомендують гель або пінку. Їхні склади найкраще усувають надлишки жиру — очищувальні креми або бальзами покликані додати більше живлення шкірі, через що жирна шкіра може не залишатися достатньо чистою, говорить доктор Тернер. Докторка Ліббі додає, що саліцилова кислота та ніацинамід є чудовими добавками, оскільки перша допоможе розчинити надлишок жиру, тоді як другий допомагає регулювати вироблення жиру.

Ви не проводите подвійне очищення

Якщо ви носите макіяж або живете в районі з високим рівнем забруднення (наприклад, у великому місті), докторка Ліббі рекомендує подвійне очищення. Воно передбачає використання очищувача на масляній основі, а потім засобу на водній основі, що гарантує повне видалення макіяжу.

Ви не використовуєте зволожувальний крем

Ті, у кого жирна шкіра, мабуть, думають, що мають достатньо вологи, щоб відмовитися від зайвого. Насправді, невикористання зволожувального крему може погіршити рівень жирності, тому що коли шкірі бракує зволоження, це може компенсуватися виробленням ще більшої кількості жиру, каже докторка Ліббі. Доктор Тернер рекомендує такі інгредієнти, як кераміди або сквалан, які можуть допомогти відновити шкірний бар’єр і зменшити утворення прищів.

Надаєте своїй шкірі нефільтроване ультрафіолетове випромінювання

Сонцезахисний крем необхідний незалежно від типу шкіри. Ті, у кого жирна шкіра та особливо схильна до вугрів, можуть вважати, що незахищене перебування на сонці може допомогти «висушити» її та зменшити вироблення сала та утворення плям, зазначає Тернер. Хоча вплив сонця спочатку може призвести до того, що ваша шкіра вироблятиме менше жиру (і, отже, менше прищів), це зневоднення може посилити вироблення жиру вашою шкірою, що призведе до більшого блиску та появи плям.

Ви відлущуєтеся, як маніяк

Обидва дерматологи погоджуються, що відлущування — як фізичне, так і хімічне — корисне, але не перестарайтеся. Надмірне використання пілінгів може пошкодити та подразнити шкірний бар’єр, каже Ліббі. Краще робити пілінг не частіше ніж пару разів на тиждень, використовуючи м’які, неабразивні засоби.

Якщо ви обираєте фізичний ексфоліант, будьте обережними, він може бути надмірно жорстким для шкіри, зазначає Тернер. Наприклад, подрібнене насіння та шкаралупа, які мають грубі краї, можуть призвести до запалення та подразнення, порушуючи шкірний бар’єр.

Тим часом хімічні ексфоліанти включають саліцилову кислоту, яку докторка Ліббі рекомендує через її ліпофільні властивості. Це означає, що кислота притягується до олії, що дозволяє їй розчиняти надлишки шкірного жиру та очищати пори. Ви також можете розглянути кислоти, такі як гліколева та молочна, хоча доктор Тернер пояснює, що вони діють більше на поверхню шкіри. Якщо вам потрібна додаткове очищення, ви можете поєднати це все з ніацинамідом, який допомагає шкірі збалансувати вироблення жиру.

Якщо ви новачок у відлущуванні, почніть робити це раз на тиждень і збільшуйте частоту, якщо це необхідно. Ліббі каже, що два-три рази на тиждень – це нормально. Якщо ви надмірно лущилися, Тернер радить припинити використання всіх засобів догляду за шкірою, особливо формул із потужними активними інгредієнтами, на користь ніжним живильним формулам з керамідами, скваланом або гіалуроновою кислотою, доки ваш шкірний бар’єр не відновиться.

Ви постійно використовуєте кокосову олію

Багато людей використовують кокосову олію як універсальний продукт — часто як натуральний «чудодійний продукт», який можна використовувати для будь-чого: від приготування їжі до зволоження, говорить доктор Тернер. Однак чисте використання кокосової олії може бути досить комедогенним і може призвести до закупорки пір і висипань, особливо на шкірі, яка схильна до прищів.

Докторка Ліббі додає, що для деяких типів шкіри може знадобитися більш густий або оклюзійний продукт, який допомагає шкірі утримувати вологу, тому найкраще перевірити та спостерігати за вашою реакцією. Часте використання продуктів із вмістом вазеліну може з часом закупорити пори.

Ви спите в макіяжі

Можливо, ви це вже знаєте (і все одно це робите). Але ця звичка спричинить накопичення макіяжу та закупорювання пор. Привіт, акне.

Читайте також: