9 місяців без косметолога: які процедури небажано робити під час вагітності

Вагітність – це особливий період у житті жінки, коли її організм зазнає значних змін. Чутливість шкіри, метаболізм, гормональний фон і загальне самопочуття – всі ці аспекти перебудовуються на новий лад та потребують ще більшої уваги.

"А що робити зі звичною б'юті-рутиною?", – запитаєте ви. З цим нам допомогла розібратись Ануш Данієлян, лікарка-дерматологиня з дев’ятирічним стажем і засновниця клініки 911 Aesthetic Clinic.

Першочергово варто зазначити, що багато процедур не рекомендовані вагітним через використання хімічних речовин, інструментів або технологій, які можуть негативно впливати на розвиток плоду. Крім того, в цей період у жінок збільшується ризик алергічних реакцій і шкірних подразнень, тому обережність має стати вашим другим ім'ям.

P.S. Тим паче, на вагітних та жінок, які годують, не тестують косметику, процедури та засоби, тож повного спектру побічних ефектів знати неможливо.

Якщо говорити про дозволені і навіть рекомендовані ритуали, то можна назвати такі:

Зволожувальні та живильні маски і процедури

Через розтягнення шкіри в області живота, стегон, молочних залоз та через набір ваги шкіра потребує постійного додаткового зволоження: олії, зволожувальні креми і лосьйони. Це допоможе уникнути розтяжок, а починати варто не пізніше кінця першого триместру.

М’який масаж обличчя

Ця доглядова процедура не тільки розслабляє м’язи обличчя, а й допомагає зняти набряки, які виникають через затримку води в організмі вагітної жінки.

Контрастний душ

Для покращення кровообігу і збереження стану шкіри контрастний душ вважається одним із найдієвіших методів. Важливо регулювати силу та інтенсивність напору води для уникнення небажаного дискомфорту.

М’який пілінг

Використання скрабів на основі природних гіпоалергенних інгредієнтів допоможе видалити відмерлі клітини шкіри, що зробить її гладкою та сяйливою.

А ось серед заборонених процедур є:

Лазерна епіляція, лазерне лікування шкіри та фототерапія

Такі процедури в період вагітності можуть агресивно вплинути на шкіру та викликати сильне подразнення.

Хімічні пілінги та ін’єкції (ботокс, філери)

Аби уникнути негативної реакції організму і, бодай більше, шкоди для плоду через особливі речовини, хімічні пілінги та ін’єкції варто уникати на період вагітності.

Процедури з використанням високочастотних струмів (RF-ліфтинг, ультразвукова чистка)

З тої самої причини рекомендовано утриматись і від процедур на кшталт RF-ліфтингу та ультразвукової чистки.

Взагалі вагітним варто орієнтуватись на триместри, адже кожен із них має свої особливості та застереження. Наприклад, на будь-якому етапі за дев’ять місяців можна робити апаратну процедуру OxyJet Leo deluxe*, HydraFacial протокол без кислот та мʼякі догляди.

*OxyJet Leo Deluxe – це косметологічна процедура, яка використовує кисень під високим тиском для введення активних інгредієнтів у шкіру, які лікар підбирає індивідуально. Вона зволожує шкіру, покращує її текстуру та стимулює вироблення колагену.

Розглянемо рекомендації щодо кожного триместру.

Перший триместр (1-3 місяці):

Уникайте будь-яких агресивних процедур, оскільки перший триместр є критичним для розвитку органів плоду.

Використовуйте лише м’які зволожувальні засоби, приберіть косметику з агресивними компонентами та кислотами.

Другий триместр (4-6 місяці):

Можна робити легкі масажі обличчя та тіла.

З апаратних методів на другому-третьому триместрі за дозволом лікаря можна робити Endosphere-терапію (уникаючи область живота та проекції органів малого тазу) для зменшення набряків. Додатково покращується стан шкіри в цілому – вона стає більш підтягнутою і зволоженою.

Ануш Данієлян

Третій триместр (7-9 місяці):

Зберігайте обережність із будь-якими процедурами, що можуть викликати стрес або біль, а перед їхнім проведенням проконсультуйтеся зі своїм лікарем-гінекологом.

Проводьте лише ті процедури, які не мають ризику алергічних реакцій.

І, звісно ж, перед плануванням вагітності найкращим варіантом є звернутись за індивідуальним б'юті-планом та підготувати тіло та обличчя перед тривалими "канікулами" від ширшого спектру процедур краси.

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