Акне: як часто необхідно вмиватися, якщо ви маєте цю проблему

Визначення того, як часто слід мити обличчя якщо у вас акне, є однією з найзаплутаніших тем для людей, які борються з цією хворобою.

З одного боку, правильна гігієна має першочергове значення для чистоти та здоров’я шкіри, а з іншого — надмірне вмивання може лише посилити проблему та спричинити додаткові подразнення, про це розповіло видання RealSimple.

Проблема частого вмивання

Багато хто думає, що часте вмивання допоможе позбутися надлишкового жиру, який, за їхньою логікою, спричиняє прищі, адже висипання є ознакою "брудної" шкіри, яка потребує негайного очищення. Проте, надмірне чи агресивне вмивання може подразнити та пошкодити шкірний бар’єр. Вмивання видаляє макіяж, бруд і бактерії, а люди з акне схильні думати, що часте вмивання допоможе зменшити висипання. Однак, коли шкіра надто часто очищується, її природні жири, які підтримують здоров’я, видаляються, а це змушує організм виробляти більше шкірного сала. Це, своєю чергою, може призвести до закупорювання пор і запалення, яке лише поглиблює проблему.

Що робити

Експерти, погоджуються, що оптимальний режим вмивання обличчя двічі на день: один раз вранці та один раз увечері. Ранкове вмивання допомагає позбутися надлишків шкірного сала, накопиченого протягом ночі, а вечірнє — видаляє макіяж, бруд і бактерії, які накопичилися протягом дня.

Єдиним винятком є ситуації, коли ви займаєтеся спортом або іншими фізичними вправами, які викликають надмірне потовиділення. У таких випадках додаткове миття обличчя є доцільним, щоб уникнути накопичення поту та шкірного сала.

Ознаки надмірного вмивання

Важливо знати, коли режим стає надмірним. До ознак агресивного догляду за шкірою, яке може загострити акне, належать:

Лущення та надмірна сухість шкіри

Підвищене виділення сала

Почервоніння та відчуття стягнутості

Чутливість шкіри

Якщо ви помічаєте ці ознаки, це може бути сигналом, що ваша шкіра потребує м’якшого догляду, а надмірне вмивання лише погіршує ситуацію.

Як обрати засіб для очищення

Найкраще, що ви можете зробити для своєї шкіри з акне — це надати пріоритет здоров’ю її захисного бар'єра. Використовуйте м’які очищувальні засоби, спеціально розроблені для шкіри, схильної до вугрів. Важливо використовувати засіб, який не містить агресивних інгредієнтів та не потребує сильного тертя чи скрабування.

Поради:

Окрім щоденного миття обличчя, існують інші способи, які можуть допомогти зменшити висипання та заспокоїти шкіру:

Уникайте торкання обличчя протягом дня . Це допомагає зменшити передачу бактерій та забруднень.

. Це допомагає зменшити передачу бактерій та забруднень. Використовуйте чистий рушник для висушування обличчя. Переконайтеся, що рушники, які ви використовуєте, свіжі та міняються щотижня.

Переконайтеся, що рушники, які ви використовуєте, свіжі та міняються щотижня. Зволоження . Після вмивання використовуйте легкий зволожувальний крем, який не містить олій. Це допоможе зберегти баланс шкіри.

. Після вмивання використовуйте легкий зволожувальний крем, який не містить олій. Це допоможе зберегти баланс шкіри. Контроль харчування та активності. Дотримання здорового харчування та регулярні фізичні вправи можуть позитивно вплинути на стан шкіри.

Дотримання здорового харчування та регулярні фізичні вправи можуть позитивно вплинути на стан шкіри. Контроль стресу. Стрес може спричинити чи посилити акне, тому релаксаційні техніки, такі як медитація чи йога, можуть бути корисними.

Стрес може спричинити чи посилити акне, тому релаксаційні техніки, такі як медитація чи йога, можуть бути корисними. Професійні процедури. У важких випадках зверніться до дерматолога для можливого проведення лазерного чи хімічного пілінгу, які допоможуть зменшити висипання.

Правильний режим вмивання є ключовим фактором у догляді за шкірою, схильною до акне. Хоча бажання вмиватися частіше може бути зрозумілим, надмірне очищення лише порушує природний баланс шкірного бар'єра, а це веде до підвищеного вироблення сала і нових висипань. Дотримуйтесь рекомендації, використовуйте м’які очищувальні засоби, спеціально розроблені для боротьби з прищами та не забувайте про важливість зволоження та здорового способу життя.

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