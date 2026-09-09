Акварельні рум’яна — головний б’юті-тренд сезону / © Credits

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Рум’яна переживають чергове перевтілення. Після щільних кремових текстур і яскравих рум’ян на перший план виходить значно ніжніший варіант — акварельний рум’янець, ніби бризки води на обличчі, про це розповіло видання Who What Wear.

Назва говорить сама за себе, такі засоби нагадують акварельну фарбу, розведену водою. Вони майже не відчуваються на шкірі, залишають тонкий серпанок кольору та дозволяють шкірі залишатися «прозорою». Саме тому результат нагадує картину, де фарби м’яко змішуються одна з одною, а не лежать помітним шаром.

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Чим відрізняються акварельні рум’яна від звичайних

На перший погляд, може здатися, що йдеться просто про рідкі рум’яна, проте головна відмінність — у текстурі. Акварельні рум’яна рідші, легші та прозоріші, часто нагадують сироватку. Вони додають кольору, але практично не створюють відчуття шару косметики на обличчі.

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Сам тренд не зовсім новий. Подібний ефект давно створюють деякі рідкі рум’яна, однак сучасні формули стали значно легшими та технологічнішими. Особливу увагу таким текстурам приділяють корейські б’юті-бренди, які давно поєднують властивості доглядової косметики та макіяжу.

Який вигляд вони створюють

Головне слово тут — природність. Правильно нанесені акварельні рум’яна нагадують легкий рум’янець після прогулянки на свіжому повітрі. Шкіра при цьому має залишатися живою, без щільного покриття, чітких меж і надмірної пудровості. Має бути видно її справжню текстуру.

Ефект можна порівняти з аквареллю на папері, колір нашаровується поступово, але не перекриває основу. Саме тому рум’янець має такий вигляд, ніби він природно «виходить» зі шкіри.

Ще один плюс — за допомогою рум’ян можна не лише додати кольору, а й візуально змінити форму обличчя, наприклад, зробити його свіжішим, м’якшим або трохи скульптурнішим.

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Як зробити акварельний ефект

Техніка нанесення тут не менш важлива за сам продукт. Не варто наносити надто рідкі рум’яна безпосередньо на обличчя. Спочатку нанесіть невелику кількість засобу на тильний бік долоні, а потім наберіть його пензлем, це допоможе рівномірно розподілити рум’яна та уникнути плям.

Легкими рухами нанесіть колір на яблучка щік, але не притискайте пензель занадто сильно, краще поступово додавати відтінок.

Залишки засобу можна м’яко розтягнути широкими рухами до вилиць і перенісся. Так рум’янець плавно переходить зі щік на інші ділянки обличчя та створює той самий ефект легкої «акварельної» вуалі.

Такі рум’яна — це макіяж без очевидного макіяжу. Вони не маскують шкіру, а лише додають їй живого відтінку, ніби ви щойно повернулися з прогулянки. І якщо раніше рум’яна мали бути помітним акцентом, то тепер наймодніший результат — коли складно зрозуміти, де закінчується косметика і починається ваш природний рум’янець.

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