Ампульна косметика для волосся: кому і навіщо

Ампульна косметика для волосся: кому і навіщо

Посилене випадання волосся, кінчики, що січуться, спалене гарячим повітрям, зневоднені локони, лупа - показання для застосування косметичних ампул.

Про те, як вони працюють і в чому їхній секрет, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Призначення ампульної косметики

У косметичних ампулах для волосся міститься активна сироватка з високим вмістом відновлювальних компонентів. Це вітаміни, мінерали, мікроелементи, екстракти рослин, ягід, водоростей, ефірні олії, протеїни.

Залежно від складу та виробника ампули можуть:

прискорити ріст волосся - поліпшється мікроциркуляція крові та обмін речовин на клітинному рівні, і сплячі фолікули прокидаються;

прибрати ефект жирного волосся шляхом нормалізації роботи сальних залоз;

відновити перерізане, пористе, сухе волосся, наситивши його гіалуроновою кислотою, ліпідами, протеїнами, кератином;

пом'якшити сухі локони;

повернути фарбованому волоссю насичений колір та здорове сяйво;

поліпшити еластичність волосся - здатність у мокрому вигляді розтягуватися, наприклад, у разі розчісування, та повертатися у вихідне положення без пошкоджень;

незначно ущільнити структуру локонів;

прискорити процес позбавлення лупи (в комплексі з іншими доглядовими продуктами або лікувальними засобами).

Правила застосування ампул

Перед початком ампульного курсу необхідно:

1. знати свій тип шкіри голови - нормальний, комбінований, сухий, жирний. Він зазвичай збігається з типом шкіри обличчя, але не завжди;

2. позначити вирішувану проблему, виходячи зі стану локонів - наприклад, відновлення травмованих частими укладаннями, пересушеного волосся та відновлення ослабленого, сухого пасма - це дві різні проблеми;

3. підібрати відповідний ампульний курс - використання 2-3 ампул не дасть очікуваного результату. Курс триває від 7 днів до кількох місяців. Якщо ви не готові грати в довгу, краще не починати.

Сироватку для росту волосся наносять на шкіру легкими масажними рухами, максимально рівномірно розподіляючи її по всій поверхні голови. Для відновлення зневоднених, пересушених локонів - по всій довжині волосся. Якщо ампули призначені для зволоження сухих кінчиків, втирають лише у кінчики. Важливо дотримуватися інструкції.

Не спрацювало: причини низької ефективності ампул для волосся

Розглянемо з прикладу випадання волосся.

У вас почало випадати волосся, ви переполошилися, купили ампульний курс, а воно однаково продовжує випадати. У чому помилка?

Перший важливий момент - наше волосся росте і випадає за графіком.

Анаген - фаза зростання - в середньому від 2 до 7 років.

Катаген - перехідний період - між анагеном та телогеном, який триває близько 10 днів.

Телоген - фаза спокою або відпочинку - близько 3 місяців волосся не росте.

Екзоген - фаза випадання - волосся випадає. Коли потрібний обсяг піде, знову розпочнеться фаза зростання. Це природний та нормальний процес. Завжди тільки рости волосся не може.

Так ось, якщо ви почнете ампульний курс у період екзогену, волосся на голові не побільшає. Потрібно дочекатися завершення активної фази випадання, і лише тоді розпочинати застосування активної сироватки.

Іноді, наприклад, через хронічний стрес, проблеми зі щитоподібною залозою фаза росту (анаген) може скорочуватися. А фаза спокою (телоген) збільшуватиметься. У таких випадках я рекомендую не тільки використовувати ампульні курси для зростання і зміцнення волосся, але і лікувати захворювання, що спровокували його випадання та уповільнення росту.

Другий важливий момент - генетична схильність до облисіння. Якщо у ваших рідних у певному віці припинило рости волосся, раджу заздалегідь звернутися до лікаря. Тому що випадання може припинитися разом із появою залисин.

Також ви не побачите поліпшення у разі неправильно підібраному комплексі. Якщо вашому волоссю не вистачає зволоження, його потрібно зволожувати. Якщо харчування - живити. Але не навпаки.

Любіть себе та своє волосся!

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