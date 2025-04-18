Аромат успіху: як Molton Brown підкорює світ, залишаючись вірним своїм цінностям

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З моменту свого заснування понад півстоліття тому, британський бренд Molton Brown зарекомендував себе як символ розкоші та вишуканості, майстерно використовуючи силу ароматів. Від літньої свіжості Delicious Rhubarb & Rose до підбадьорливого бризу Coastal Cypress і Sea Fenhel та п’янкого тепла Oudh & Gold, кожен аромат є результатом кропіткої роботи провідних парфумерів, які приділяють увагу деталям, гідну нішевих парфумів.

Неперевершені рівні концентрації ароматів та визнання споживачів

Унікальність Molton Brown полягає не лише в майстерності створення композицій, але й у високій концентрації ароматичних речовин у своїх продуктах. "Ми все ще єдиний бренд, який пропонує такі неперевершені рівні концентрації ароматів у наших продуктах. Споживачі дуже вимогливі; вони визнають силу, довговічність і якість", - підкреслює Беатріс Дескорпс, глобальний віце-президент з бренду та маркетингу Molton Brown. Саме ця відданість якості завоювала лояльність споживачів по всьому світу.

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Глобальна присутність Molton Brown: розширення ринку розкішної британської косметики

Бренд Molton Brown став справжнім амбасадором британської розкоші на світовій арені. Його продукцію можна знайти в Північній Америці, Австралії, Європі, а нещодавно бренд успішно вийшов на ринки Близького Сходу та Азії. Глобальна мережа Molton Brown налічує 71 бутик, 1414 оптових точок продажу, 115 магазинів у туристичних зонах та представленість у 1437 готелях. Хоча офіційні дані про доходи не розголошуються, Kao Corporation, яка придбала Molton Brown у 2005 році, відзначає значний внесок бренду у зростання свого косметичного бізнесу.

Підтримка якості та сталого розвитку від Kao Corporation

Власник Molton Brown, японська корпорація Kao, поділяє цінності бренду щодо якості та екологічної відповідальності. "Їх [Kao] стандарти якості та сталого розвитку дуже високі. Вони не хочуть скорочуватись і вважають, що продукт повинен мати відповідний рівень якості, щоб створити лояльність", - зазначає Беатріс Дескорпс. Kao надає Molton Brown незалежність у прийнятті рішень, що сприяють розвитку бренду, включаючи інвестиції в роздрібну та оптову торгівлю.

Історія Molton Brown: від лондонської перукарні до світового бренду

Історія Molton Brown розпочалася в 1971 році з невеликої перукарні в Лондоні, заснованої Керолайн Берштейн та Майклом Коллісом. Спочатку бренд спеціалізувався на догляді за волоссям, але швидко трансформувався у виробника розкішних засобів особистої гігієни, втілюючи унікальний британський стиль та філософію "особистість насамперед". Від ручного змішування рослинних інгредієнтів у підвалі до власного виробництва в Елсенхемі, бренд зберіг вірність своїм цінностям.

Фірмові аромати, що витримали випробування часом

Деякі аромати Molton Brown стали справжньою класикою. Orange & Bergamot, випущений у 1984 році, став першим фірмовим ароматом бренду. Re-charge Black Pepper, створений у 2002 році, швидко завоював популярність завдяки своєму пряному та землистому поєднанню нот. Ці аромати доводять, що справжня якість та унікальність не підвладні часу.

Творчий підхід до розробки ароматів та співпраця з парфумерами

Molton Brown пишається своїм підходом до створення ароматів, тісно співпрацюючи з талановитими парфумерами. "Цінність особистого досвіду та творчість інстинкту парфумера - це те, що в першу чергу спонукає до інновацій в ароматах", - пояснює Беатріс Дескорпс. Бренд надає парфумерам свободу творчості, забезпечуючи доступ до широкої палітри інгредієнтів та достатній бюджет для реалізації найсміливіших ідей.

Партнерство з розкішними готелями та роздрібними мережами

Підтвердженням високого статусу Molton Brown є його співпраця з престижними готельними мережами, такими як Groupe Germain Hotels, BlueVillas і Whatley Manor. Бренд також представлений у провідних роздрібних магазинах, включаючи Selfridges, Blue Mercury, Saks Fifth Avenue та Neiman Marcus. Molton Brown ретельно підходить до вибору партнерів, віддаючи перевагу тим, хто поділяє їхні стандарти якості та прагнення до створення незабутніх вражень.

Королівський ордер та британська спадщина

У 2012 році Molton Brown отримав королівський ордер від Її Величності Королеви Єлизавети II, що є свідченням високої якості продукції та визнання бренду на національному рівні. Компанія також співпрацювала з такими відомими британськими установами, як Ascot та Англійська національна опера.

Екологічна відповідальність: прагнення до сталого розвитку

Екологічність є невід'ємною частиною філософії Molton Brown. Бренд прагне до того, щоб до 2030 року 50% його упаковки було багаторазовим або придатним для повторного використання. Вже сьогодні для найпопулярніших продуктів доступні варіанти багаторазового наповнення, а в магазинах Великобританії та Ірландії діють програми переробки. Molton Brown з моменту свого заснування виступає проти тестування на тваринах, що підтверджується сертифікатом Leaping Bunny.

Вихід на ринок вишуканих ароматів та підтримка молодих талантів

У 2019 році Molton Brown розширив свій асортимент, запустивши лінійку вишуканих ароматів. Щоб підкреслити творчий підхід до парфумерії, бренд започаткував серію спільних проєктів "Artist of Note", співпрацюючи з молодими британськими художниками та демонструючи емоційну силу аромату.

Розвиток онлайн-платформи та залучення нової аудиторії через TikTok

Molton Brown активно розвиває свою онлайн-платформу, використовуючи сучасні інструменти для персоналізації досвіду покупців. Бренд також інвестує в стратегію просування в TikTok, розглядаючи цю платформу як ефективний спосіб залучення молодшої аудиторії та спілкування з нею в більш неформальній манері.

Географічна експансія: нові ринки в Азії та на Близькому Сході

Багатоканальний підхід до роздрібної торгівлі дозволяє Molton Brown успішно розширювати свою географічну присутність. Нещодавно бренд відкрив свої магазини в Малайзії, Індонезії та Японії, демонструючи значне зростання в цих регіонах. У планах компанії – подальша експансія на ринки Індії та Близького Сходу, зокрема Саудівської Аравії.

Подальші плани розвитку Molton Brown під керівництвом Kao Corporation

Розширення Molton Brown є частиною глобальної стратегії Kao Corporation "Global Sharp Top", спрямованої на розвиток брендів з високим потенціалом. Компанія планує подальше зростання Molton Brown не лише на міжнародних ринках, але й у Великобританії, Європі та США.

Molton Brown – поєднання унікальності, екологічності та глобального зростання

Molton Brown продовжує підкорювати нові вершини, залишаючись вірним своїм цінностям – унікальності, високій якості, екологічній відповідальності та інноваційному підходу до створення ароматів. Завдяки підтримці Kao Corporation та чіткій стратегії розвитку, бренд має всі шанси стати провідним гравцем на світовому ринку розкішної парфумерії та засобів особистої гігієни.