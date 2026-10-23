Авокадо замість ботоксу: що насправді стоїть за вірусним б’юті-трендом TikTok

Авокадо замість ботоксу / © Credits

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Соцмережі знову знайшли спосіб перетворити звичайні продукти на частину догляду за собою. Тепер замість чергової сироватки з вітаміном С у центрі уваги — апетитні тарілки з рибою, зеленню, овочами, фруктами та ягодами. Ідея проста: хочете чисту, пружну та сяйливу шкіру — почніть не з косметички, а з холодильника. Адже вітаміни, антиоксиданти, білки та корисні жири справді потрібні шкірі для нормального функціонування.

Одначе є нюанс, ц TikTok здорове харчування нерідко перетворюється на майже магічний рецепт молодості, кілька правильних продуктів і зморшки відступають, а шкіра ніби отримує вбудований фільтр. Видання PureWow вирішило перевірити, наскільки реалістичні такі обіцянки і відповідь виявилася дещо складнішою, ніж просто «їжте більше авокадо».

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Чи можна з’їсти свій ретинол

Було б зручно замінити косметичний арсенал кількома морквинами, апельсинами та жменею горіхів. Однак шкіра не працює за принципом «з’їли та зморшки зникли». На її стан впливає одразу кілька чинників: харчування, загальний стан здоров’я, запальні процеси, вплив сонця та регулярність догляду. Втрата колагену та поява зморщок — результат їхньої сукупної дії, а не дефіциту якогось одного суперфуду.

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Після травлення поживні речовини, як от вітаміни, мінерали, жирні кислоти та антиоксиданти, всмоктуються та потрапляють у кровотік. Організм використовує їх для підтримки нормальної роботи різних систем, зокрема шкіри.

Косметика діє інакше, засоби для зовнішнього застосування доставляють певні активні інгредієнти безпосередньо на поверхню шкіри чи в її шари, залежно від властивостей компонента та формули. Тож харчування та косметичний догляд не конкурують між собою, а виконують різні завдання.

Більше вітамінів — не означає більше молодості

Для утворення колагену організму потрібні, зокрема, вітамін С та амінокислоти. Коли їх бракує, це може негативно впливати на нормальні процеси в організмі. Проте після задоволення потреби додаткові дози не змушують шкіру нескінченно виробляти колаген. Це можна порівняти з заправленням автомобіля, організму потрібне достатнє «паливо», проте переповнений бак не змусить двигун працювати ефективніше.

До того ж надмірне споживання певних вітамінів у вигляді добавок може мати небажані наслідки. Наприклад, високі дози вітаміну С здатні спричиняти розлади травлення, а у деяких людей підвищувати ризик утворення каменів у нирках.

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Тому перш ніж скуповувати добавки заради сяйва шкіри, варто оцінити власний раціон і за потреби порадитися з лікарем. Збалансоване харчування — чудова основа, проте мегадози вітамінів не є коротким шляхом до вічної молодості.

«Їстівний SPF»

Окремий напрям тренду — так званий «eat your sunscreen» або «з’їж свій сонцезахист». Його прихильники розповідають про продукти, які нібито допомагають шкірі протистояти ультрафіолету.

І тут наука справді має кілька цікавих спостережень. Деякі каротиноїди, поліфеноли та екстракт Polypodium leucotomos досліджували на предмет їхньої здатності підвищувати стійкість шкіри до почервоніння, спричиненого ультрафіолетом, і зменшувати оксидативне пошкодження.

Проте ключове слово тут — «допомагати», а не «замінювати». «Їстівний сонцезахист» не працює як звичайний сонцезахисний крем. Навіть якщо раціон містить ягоди, зелений чай та інші продукти з антиоксидантами, цього недостатньо, щоб захистити шкіру від шкідливого впливу ультрафіолету.

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Базові правила залишаються незмінними: регулярно наносити сонцезахисний засіб із відповідним SPF, поновлювати його згідно з рекомендаціями, носити одяг, який захищає від сонця, шукати тінь і не нехтувати головними уборами.

Отже, харчування може стати додатковим союзником шкіри, проте не заміною її щоденного захисту.

Що їсти для здорової та сяйливої шкіри

Хороша новина полягає у тому, що для підтримки шкіри не потрібні екзотичні суперфуди чи дорогі продукти. Почати можна зі звичайного збалансованого раціону. Рекомендується звернути увагу на кілька продуктів, які містять поживні речовини, важливі для здоров’я шкіри.

Лосось — джерело білка та Омега-3 жирних кислот, які беруть участь у регуляції запальних процесів і підтримці нормальних функцій організму.

Авокадо містить корисні жири, а також вітаміни Е і С. Ці поживні речовини потрібні організму для нормального функціонування та антиоксидантного захисту.

Яйця забезпечують організм білком і містять вітаміни, зокрема А та Е. Білок постачає амінокислоти, необхідні для побудови тканин.

Насіння льону та волоські горіхи містять рослинні Омега-3 жирні кислоти, а горіхи також є джерелом антиоксидантних сполук.

Темний шоколад містить флаваноли — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями. Утім, це не привід безмірно їсти шоколад, варто враховувати його склад, вміст цукру та розмір порцій.

Овочі, фрукти та ягоди. Різноманітні рослинні продукти допомагають забезпечити організм вітамінами, мінералами, клітковиною та іншими біологічно активними речовинами.

Харчування може впливати на запалення, оксидативний стрес, мікробіом і бар’єрну функцію шкіри. Білок постачає амінокислоти, необхідні для утворення структурних білків, зокрема колагену та кератину, а жирні кислоти беруть участь у підтримці шкірного бар’єра та можуть сприяти збереженню зволоженості.

Головне — не шукати один чарівний продукт. Результат визначає загальна якість раціону, а не кількість авокадо на тиждень.

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