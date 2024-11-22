Бананове мило: цікавий рецепт з використанням фруктової шкірки

Бананова шкірка — не просто відходи, а справжній скарб для вашої шкіри. Вона містить антиоксиданти та вітаміни, які сприяють зволоженню та живленню.

На сторінці spicymoustache розповіли, як ви можете використати її для приготування натурального мила.

Що знадобиться:

Бананова шкірка 4–5 шт.

Кокосова олія 50 г

Органічна мильна основа 500 г

Приготування:

Наріжте шкірку та запікайте її в духовці за 170°C близько 20 хвилин до повного висихання. Перемеліть висушену шкірку до стану порошку. Наріжте мильну основу на шматочки та розтопіть на водяній бані. Додайте до основи кокосову олію та порошок бананової шкірки. Змішайте до однорідності. Вилийте суміш у силіконову форму чи використайте порожню ємність від мильної основи. Дайте застигнути.

Таке мило підходить для щоденного догляду за шкірою, оскільки воно зволожує та надає їй сяйва.

Спробуйте дивитися на відходи як на ресурси та ваша кухня перетвориться на справжню лабораторію ідей.

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