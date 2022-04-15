Базовий догляд: поради, які допоможуть врятувати шкіру від зневоднення

Зневоднена, обвітрена, чутлива шкіра – наслідки хронічного стресу та відсутності правильного щоденного догляду.

Як собі допомогти в умовах війни, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Очищення

Протягом дня сальні залози виділяють секрет – шкірне сало або себум, який захищає нашу шкіру від:

ультрафіолетового випромінювання;

обвітрювання;

пересихання.

Себум виробляться вдень та вночі. Вдень він "вбирає" мікрочастинки пилу, бруду та декоративної косметики, які осідають на поверхневому шарі шкіри. Вночі підтримує роботу шкіри. Поки ми спимо, нові клітини діляться, а старі відлущуються, пошкоджені тканини відновлюються. Через пори на епідерміс виділяються залишки зволожувального крему чи сироватки. Тому шкіру очищаємо двічі на день – вранці та ввечері, змиваючи все зайве.

Чим очищати?

Кип’ячена вода кімнатної температури, настій ромашки. Залийте ромашку окропом, дайте настоятися 5-10 хвилин. Коли температура води буде комфортною для шкіри, умийтеся. Якщо у вас є засіб для вмивання, використовуйте його.

Тонізація

Тонізація – проміжний етап між очищенням та зволоженням, який не можна пропускати.

Чому? Тонік нормалізує кислотно-лужний баланс (pH), пом’якшує шкіру та готує до нанесення крему/сироватки. В нормі тонік обирається за типом шкіри. Але в умовах війни обирати не доводиться.

Тому, якщо ваш засіб закінчився, а новий придбати ви не можете, приготуйте тонік із квіток ромашки. Залийте столову ложку суцвіття склянкою окропу. Залиште на 15-30 хвилин, потім процідіть, перелийте у чисту ємкість, бажано із кришкою.

Користуватися таким тоніком можна не більше 3 днів. Зберігати – у холодильнику.

Якщо у вашому населеному пункті є магазин із доглядовими засобами, придбайте тонік без спирту, сульфатів та парабенів (все, що закінчується на -paraben) у складі. Спирт може бути наприкінці списку – використовується як консервант або емульгатор.

Безпечні спирти: Behenyl Alcohol, Stearyl alcohol, Caprylic Alcohol, Lauryl Alcohol, Cetearyl alcohol.

Зволоження

Зволожувальний крем:

пом’якшує і матує верхній шар шкіри;

перешкоджає трансепідермальній втраті вологи;

зміцнює та підтримує шкірний імунітет в нормі.

Відсутність зволоження призводить до лущення шкіри, почервоніння, чутливості, стягнутості.

Якщо у вашому населеному пункті є магазин, де можна придбати зволожувальний крем, я раджу це зробити. Придивіться до Bioderma, Mixa, CeraVe, Eucerin, Avene, Uriage, Babe. Також ви можете замовити крем онлайн, і отримати його на пошті.

У крайньому разі придбайте в аптеці медичний гліцерин. На деякий час він замінить вам зволожувальний крем. Перед використанням розведіть гліцерин водою у співвідношенні 1:3. 1 частина – це гліцерину, 3 – води.

Наносьте рідкий крем на тонізовану шкіру вранці та ввечері за допомогою спонжа.

Якщо гліцерину немає, а шкіра обвітрена і загрубіла, згодиться косметичний вазелін. Нанесіть його ввечері на чисту шкіру, вранці змийте залишки теплою водою. Вазелін можна використовувати до повного відновлення шкіри, але не постійно.

Тестуючи нові креми, звертайте увагу на реакцію шкіри. Якщо після використання нового зволожувального крему з’явилися висипання, почервоніння, свербіж, відкладіть засіб.

Що робити не можна?

умиватися духмяним милом – сальні залози вироблятимуть шкірне сало як скажені;

використовувати скраби із великими абразивними частинками у складі – ризикуєте пошкодити шкіру, може приєднатися інфекція;

використовувати крем для рук у якості крему для обличчя – пошкодите гідроліпідну мантію, зруйнуєте мікробом, отримаєте суху, стягнуту шкіру;

"зволожувати" шкіру косметичною олією– масло не зволожує, а лише пом’якшує шкіру. Зволожує вода. Використовувати косметичне масло можна 2-3 дні для лікування обвітреної, пошкодженої шкіри.

Наноситься масло на злегка вологу шкіру на 10-15 хвилин. Потім залишки масла потрібно забрати зі шкіри за допомогою сухої серветки. Зверху нанести, якщо є така можливість, зволожувальний крем.

Якщо у вас з’явилися висипання, почервоніння, напишіть лікарю-косметологу чи дерматовенерологу. Деякі проблеми можна вирішити під час онлайн-консультації.

Бережіть себе!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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