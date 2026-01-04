Біотиновий шампунь: б’юті-міф або справжній помічник для волосся

Біотиновий шампунь / © Credits

Реклама

Однак, чи справді такі шампуні стимулюють ріст волосся, чи це лише вдалий маркетинг, розповіло видання Real Simple та надало відповіді на розповсюджені питання та вони виявилися значно стриманішими, ніж рекламні слогани.

Біотин, відомий також як вітамін B7, бере участь у ключових обмінних процесах організму. Зокрема, він необхідний для синтезу кератину — основного структурного білка волосся, нігтів і шкіри.

Більшість людей отримують біотин природним шляхом — з їжі. Він міститься в яйцях, рибі, авокадо, бананах, броколі, бобових. Саме тому дефіцит біотину трапляється рідко та зазвичай пов’язаний із серйозними порушеннями харчування чи медичними станами.

Реклама

Біотин у добавках

Біотин часто приймають у вигляді добавок, окремо чи у складі мультивітамінів. Наприклад, у пренатальних комплексах його доза підвищена, адже він важливий для розвитку плоду. Через це деякі люди без медичних показань також починають їх приймати «для краси».

Біотин може допомогти лише за наявності дефіциту. Якщо у людини є справжній дефіцит біотину, пероральні добавки можуть покращити стан волосся. Водночас немає доказів, що він, у будь-якій формі, покращує ріст, силу чи вигляд волосся у людей з нормальним рівнем цього вітаміну.

Що може біотиновий шампунь

На відміну від добавок, біотинові шампуні діють зовнішньо. Вони контактують зі шкірою голови буквально кілька хвилин і змиваються водою. Саме тому очікувати від них глибокого впливу на волосяні фолікули не варто.

Є певні дані, що біотин у складі шампунів може зміцнювати наявні волосини та зменшувати ламкість, але важливий нюанс полягає у тому, що більшість таких засобів уже створені для тонкого волосся. Вони містять полімери, білки та інші інгредієнти, які візуально потовщують волосся, незалежно від біотину.

Реклама

На сьогодні немає переконливих наукових доказів, що біотиновий шампунь стимулює ріст нового волосся, зупиняє випадіння та реально зміцнює волосяні фолікули. Втім, він може зробити волосся гладким, щільним на дотик і доглянутим, і це вже непоганий бонус.

Ефективніші рішення

Якщо мета — не просто косметичний ефект, а реальний ріст волосся, краще звернути увагу на методи з доведеною ефективністю.

Міноксидил. Найдослідженіший безрецептурний засіб для стимуляції росту волосся. Він покращує кровопостачання фолікулів і подовжує фазу росту волосся.

Гормональна терапія. За андрогенетичної алопеції, особливо у жінок, лікар може призначити препарати, які зменшують вплив гормонів на волосяні фолікули.

Комплексний підхід. У випадках стресу, різкого схуднення чи хвороб випадіння волосся може бути тимчасовим. Тут важливі збалансоване харчування, зниження рівня стресу, якісний сон і добавки з доказовою базою.

Біотиновий шампунь — не ворог і не панацея. Він не змусить волосся рости швидше, якщо з біотином у вас усе гаразд, але він може покращити зовнішній вигляд волосся, додати об’єму та зробити пасма щільнішими та доглянутішими

Тож якщо вам подобається ефект — користуйтеся без страху, просто не покладайте на нього надмірних надій, а за тривалого випадіння чи витончення волосся найкращим кроком залишається консультація з дерматологом — індивідуальний підхід працює значно краще за будь-який тренд.