Масажери, тейпи та бандажі — всі ці інструменти давно стали частиною домашнього догляду. Вони обіцяють результат, який раніше асоціювався лише з професійними процедурами, а саме — чіткий овал обличчя, гладку шкіру та відсутність зморшок. Пластичний хірург Іван Панченко чесно попереджає, що деякі з таких популярних б’ютіґаджетів він не рекомендує навіть своїм близьким і на це є конкретні причини.

Головна проблема таких гаджетів не в їхній популярності, а у неправильних очікуваннях. Багато з них дають короткочасний ефект або взагалі працюють проти вас, якщо використовувати їх без розуміння механіки. Тож розберімося, які саме девайси викликають найбільше запитань у спеціалістів і чому.

Гуаша та масажери

Камені гуаша та різноманітні ролери давно стали символом ритуалів самодогляду. Вони справді можуть покращувати мікроциркуляцію та знімати набряк. Але є важливий нюанс — надмірний тиск і неправильна техніка.

За словами лікаря сильне натискання може розтягувати шкіру, а регулярне травмування тканин знижує тонус, тож у перспективі зморшки можуть ставати помітнішими. Тобто ефект залежить не від самого інструменту, а від того, як саме ви ним користуєтеся.

Тейпи для обличчя

Тейпування стало вірусним трендом: обличчя «фіксують» на ніч, щоб зранку прокинутися без зморшок.

Звучить привабливо, але на практиці клей може подразнювати шкіру, порушується природна робота м’язів, а зранку можливі набряки. І найголовніше, постійне тейпування та натягнення шкіри може створювати нові заломи, замість того щоб їх прибирати.

Солярій

Один із найнебезпечніших пунктів у списку. Ультрафіолетове випромінювання:

руйнує колаген і еластин

пришвидшує фотостаріння

робить шкіру менш пружною

Саме тому солярій давно вважається одним із головних ворогів молодості шкіри. Якщо ж вам хочеться ефекту засмаги, автозасмага є значно безпечнішою альтернативою.

V-подібні бандажі

Ці аксесуари обіцяють сформувати чіткий овал обличчя завдяки компресії. Але реальність значно простіша:

форма обличчя не змінюється

новий контур не «закріплюється»

ефект зникає одразу після зняття

Це швидше візуальний хитрик, ніж реальний інструмент для змін.

Антицелюлітні вакуумні масажери

Ще один популярний ґаджет, який активно рекламують як розв’язання проблеми целюліту. На практиці:

можуть травмувати судини

викликають синці

провокують появу «судинних зірочок»

Водночас вони не впливають на причину появи целюліту, яка пов’язана з будовою підшкірної тканини, гормонами та способом життя.

Індустрія краси працює на емоціях, обіцяє швидкий результат, мінімум зусиль і доступність. Але тіло не працює за такими правилами. Реальні зміни — це завжди системний підхід, а саме регулярний догляд, захист від сонця, збалансоване харчування та за потреби професійні процедури.

Б’ютіґаджети — не зло самі собою, але проблема виникає тоді, коли вони стають заміною здоровому глузду. Не кожен тренд вартий того, щоб переносити його у власну рутину. І якщо навіть фахівці не радять певні речі своїм близьким — це привід задуматися.

