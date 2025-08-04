Б’ютігід серпня: як доглядати за тілом

Догляд за тілом / © Credits

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Кілька простих порад допоможуть зберегти шкіру зволоженою, здоровою і сяйливою, щоб ви могли насолоджуватися останнім місяцем літа без неприємних сюрпризів.

Collistar, Special Perfect Body Firming Talasso-Scrub

Перед тим, як шкіра отримає нову порцію сонця, її варто м’яко підготувати та оновити верхній шар. Один із найефективніших способів — скрабування. Скраб поєднує морську сіль, ароматерапевтичні олії й активні інгредієнти, що тонізують і роблять епідерміс більш пружним. Після використання шкіра не лише гладка, а й помітно м’якша, готова до засмаги.

Sensilis, Body Spray SPF 50+

Навіть якщо ви не лежите годинами на пляжі, SPF — обовʼязкова частина літнього догляду. У форматі спрею він особливо зручний, адже його можна наносити навіть на вологу шкіру. Спрей не залишає білих слідів і дарує комфорт навіть у розпал спеки — ідеальний варіант для відпочинку біля води.

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Hampton Sun, Classic Sun SPF 4 Oil

Для тих, хто мріє про насичений відтінок засмаги, але не хоче пересушити шкіру, є варіант із мінімальним рівнем SPF. Олія має приємну текстуру, зволожує шкіру й залишає легкий блиск. Такий засіб варто використовувати лише у години найменшої сонячної активності — як завершальний штрих до засмаглої шкіри.

Elemis, Cool-Down Body Wash

Після сонця й морської солі шкіра потребує делікатного очищення. Відновлювальний гель для душу освіжає тіло та повертає відчуття прохолоди й комфорту.

Aweskin, Touch Touch Body Cream Fresh Fig

Зволоження влітку — не просто звичка, а спосіб підтримати шкіру в тонусі. Крем має легку текстуру, швидко вбирається й не залишає липкості — саме те, що хочеться від догляду у спеку.

Літній догляд не має бути складним. Головне — стабільність: м’яке очищення, регулярне зволоження й базовий захист від сонця. Так шкіра залишається здоровою, навіть якщо день починається з пробіжки, а закінчується вечором біля води.

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