Б'юті-тренд 2026 року: рідкі патчі під очі

Попри wow-ефект, у класичних патчів є деякі недоліки: одноразовість, велика кількість пакувальних відходів, неможливість індивідуально варіювати кількість засобу, а також ризик трансепідермальної втрати вологи при збільшенні часу перебування на шкірі.

Ось чому б’юті-бренди сконцентрувалися над розробкою більш комфортного та не менш ефективного аналога — рідких патчів. По суті, це концентровані сироватки або гелі для зони під очима, які створюють ефект «другої шкіри», але їх називають патчами завдяки високій концентрації активних інгредієнтів та миттєвому ефекту.

Ексклюзивно для Леді.ТСН.ua засновниця українського бренду BOGIKA Єва Галайда розповіла, чому варто спробувати рідкі патчі та як їх можна використовувати (спойлер: способів декілька).

Перші комерційні формули рідких патчів з’явилися в професійних продуктах для косметологів як засіб для експрес-відновлення після агресивних салонних процедур (лазерне омолодження, серединні пілінги, ін’єкції), а потім поступово перейшли в нішу домашнього догляду. Бум на рідкі патчі був колосальним і лише посилився на тлі трендів zero waste та skin-мінімалізму.

По суті, рідкі патчі — це суперконцентрований продукт для періорбітальної зони, який працює за лічені секунди. Їх дуже зручно використовувати, а після не потрібно викидати у смітник, лише зняти залишки спонжем. Це робить рідкі патчі під очі екологічною альтернативою класичним.

А ще рідкі патчі служать значно довше, ніж упаковка гідрогелевих. Окрім того, рідкі патчі не ковзають і не відклеюються: ви можете нанести їх і продовжувати займатися йогою, фітнесом або будь-якими домашнімі справами.

Також, на відміну від класичних патчів, рідкі можна використовувати декількома способами: тонким шаром для щоденного догляду, більш щільним — як експрес-маску перед важливою подією. Також рідкі патчі дуже полюбили візажисти через те, що вони розгладжують мікрорельєф, зменшують видимість зморщок, а також роблять консилер більш пластичним і стійким. Це робить застосування рідких патчів важливим етапом підготовки шкіри до нанесення макіяжу.

Як використовувати рідкі патчі

1.Нанесіть невелику кількість засобу на очищену та тонізовану шкіру (під очі, на чоло, носогубний трикутник).

2.Залиште на 10–15 хвилин. Після цього зніміть залишки засобу спонжем, зволоженим гідролатом або теплою водою.

3.Потім нанесіть улюблені сироватку та крем для зони навколо очей.

4.Перші три тижні використовуйте щодня вранці або ввечері, далі — 2–3 рази на тиждень для підтримання ефекту.

5.Для ліфтинг-ефекту можна зберігати патчі в холодильнику.

Рідкі патчі, які варто спробувати

Рідкі патчі MyIDi Eye Patch Mask

Рідкі патчі MyIDi Eye Patch Mask для контуру очей знаходяться у флаконі з ляльковим дизайном ніжного відтінку м’яти. Однак вони чудові не лише з точки зору естетики. Так, засіб працює водночас по декількох напрямках: підвищує пружність та еластичність, тонізує та розгладжує делікатну шкіру завдяки протеїнам мигдалю, алантоїну, екстрактам листя баобаба та чаги.

Рідкі патчі Liberty of London LBTY The Hero-Only Edit Liquid Eye Patch

Рідкі патчі Liberty of London LBTY The Hero-Only Edit Liquid Eye Patch містять справжній beauty-коктейль для миттєвого пробуждення шкіри навколо очей. Вони містять масло насіння манго, гліцерин та гіалуронат натрію для глибокого зволоження протягом усього дня, кофеїн для відпочилого вигляду навіть після безсонної ночі та боротьби з набряками.

Рідкі патчі від BOGIKA

Гіалуронова кислота у складі рідких патчів від BOGIKA дозволяє утворюватись рівномірній плівці на поверхні шкіри, утворюючи основу патчу, яка притягує та утримує вологу. Окрім неї у формулі працює комплекс з енхансеру та двох видів пептидів, який контролює нейрони та дає результат, схожий на дію ботоксу: пептиди мають високу проникну здатність із вираженим накопичувальним ефектом, тому за три тижні застосування засобу кількість зморшок помітно скорочується. Високомолекулярна гіалуронова кислота насичує вологою верхні шари шкіри, як результат — розгладжуються та зникають поверхневі зморшки. Екстракт чаги знімає запальні процеси та зміцнює мікросудини, а ще ви отримуєте рівний тон шкіри та менш видиму капілярну сітку.

Рідкі патчі Beauty Jar Cool Eyes Liquid Eye Patches

Рідкі патчі від Beauty Jar на 95% складаються з натуральних компонентів, які день за днем покращують стан шкіри, а також забезпечують помітний миттєвий ефект. У формулі на активацію внутрішнього сяйва, глибоке зволоження, відтік лімфи, мінімізацію темних кіл та набряків працюють екстраки шипшини, огірка та зеленої кави.