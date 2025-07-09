Ботокс, філери чи PRP-терапія: яка між ними різниця та що може підійти саме вам / © www.credits

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Креми — чудові засоби, але якщо хочеться серйознішого ефекту, на сцену виходять ін’єкційні процедури. І тут виникає питання, що краще: ботокс або філери, можливо, варто звернути увагу на PRP-терапію? На ці питання спробувало відповісти видання Real Simple.

Що краще — ботокс або філери та у чому різниця

Найважливіше — не вибрати «модну процедуру», а знайти кваліфікованого дерматолога, який розуміє, як працюють м’язи та об’єм на вашому обличчі. Тільки індивідуальний підхід гарантує натуральний результат.

Ботокс (і його аналоги)

Тип: нейромодулятор

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Як працює: ботулотоксин блокує нервові імпульси до м’язів, які викликають мімічні зморшки. У результаті м’язи розслабляються, а шкіра — розгладжується.

Для кого підходить:

Якщо у вас є мімічні зморшки: на лобі, міжбрів’ї, навколо очей.

Якщо ви схильні до глибоких зморшок — ботокс може працювати як профілактика.

Якщо страждаєте від бруксизму (скрегіт зубами) чи напруження щелеп — ботокс зніме цей спазм.

Як відчувається: невеликий «укол» — максимум легке поколювання.

Ефект і тривалість:

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Результат — через 3–5 днів.

Тривалість: 3–4 місяці.

Плюси:

Швидко та ефективно.

Мінімальні ризики за правильного виконання.

Мінуси:

Тимчасовий ефект.

Може призвести до «замороженого обличчя», якщо перестаратись.

Філери на основі гіалуронової кислоти

Тип: об’ємний ін’єкційний наповнювач

Як працює: гіалуронова кислота притягує вологу та заповнює порожнечі у тканинах — зморшки, западини чи просто втрачені об’єми.

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Для кого:

Якщо у вас є статичні зморшки — тобто їх видно навіть без міміки.

Якщо губи стали тоншими, щоки — «запали» чи ви хочете підкреслити вилиці, підборіддя та відновити симетрію обличчя.

Як відчувається: відчуття тиску, іноді легка болісність. Зазвичай використовують крем-анестетик і лід.

Ефект і тривалість:

Результат — майже миттєвий.

Тривалість: 9–12 місяців.

Плюси:

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Натуральний ефект.

Розсмоктується поступово.

Реверсивна процедура — можна розчинити філер, якщо щось пішло не так.

Мінуси:

Можливі синці та набряки.

Не можна робити за тиждень до важливих подій.

PRP-терапія (плазмоліфтинг)

Тип: біостимуляція з використанням вашої власної плазми

Як працює: з вашої крові відділяють тромбоцитозбагачену плазму, яка містить фактори росту. Її вводять у шкіру обличчя чи шкіру голови для стимуляції регенерації та вироблення колагену.

Для кого:

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Якщо ви шукаєте натуральний підхід без сторонніх речовин.

Маєте темні кола під очима, провисання шкіри чи випадіння волосся.

Як відчувається: мікроін’єкції — як дрібні укуси комара. Можлива тимчасова чутливість.

Ефект і тривалість:

Початкові результати — за 2–4 тижні.

Тривалість: близько 6 місяців.

Плюси:

100% біосумісність (власна плазма).

Омолоджує природним шляхом.

Підходить навіть для чутливої шкіри.

Мінуси:

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Потрібен курс процедур.

Не такий виражений ефект, як від ботоксу чи філерів.

Яку процедуру обрати саме вам

Мімічні зморшки — ботокс

Обвислі щоки, втрата об’єму — філери

Темні кола, втомлений вигляд — PRP або філери

Тонкі губи — філери

Напруження щелепи — ботокс

Бажання «натурального» ефекту — PRP

Бажаєте швидкого ефекту — ботокс або філери

Сучасна косметологія має чимало рішень для тих, хто хоче мати свіжий та молодий вигляд без хірургії. Але жоден тренд не має переважати ваше бажання бути собою. Найкраща косметична процедура — та, яка відповідає саме вашим потребам, а не глянцевому ідеалу.

Перед будь-яким втручанням:

Обирайте лікаря з досвідом і сертифікацією.

Уточніть очікування та можливі побічні ефекти.

Не соромтеся ставити питання.

Краса — це не про «стерти зморшки», а про те, щоб почуватися впевнено у власному тілі. І ін’єкції — лише один зі способів наблизитися до цієї впевненості.