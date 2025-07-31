Ботокс з бананової шкірки: дерматологи прокоментували ефективність вірусного бʼюті-лайфгаку

Бананова шкірка / © Credits

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Коли справа доходить до боротьби зі старінням, усі процедури, сироватки та маніпуляції з обличчям, спрямовані на збереження молодості, можуть бути ефективними, але кілька користувачів TikTok стверджують, що немає потреби в дорогій косметиці чи дорогих процедурах. Натомість багато хто закликає тих, хто шукає засіб проти старіння вдома, звернутися до свого… смітника.

«Ботокс з бананової шкірки», як деякі його називають, зараз дуже популярний серед б’юті-інфлюенсерів TikTok.

Woman`sWorld розбирався, як використовувати бананову шкірку для боротьби зі старінням, і заглибилися в те, що говорять професіонали про те, чи дійсно це працює.

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Чи має натирання обличчя банановою шкіркою переваги проти старіння

Протягом останніх кількох років ви, можливо, бачили відео, що поширюються в TikTok, де жінки втирають внутрішню частину бананової шкірки в шкіру, стверджуючи, що переваги та ефект підтягування подібні до ефектів ботоксу — ін’єкції, яка розгладжує дрібні зморшки. Тож чи може шматочок фрукта справді мати такий самий ефект? У багатьох відео, опублікованих у соціальних мережах, користувачі стверджують, що відповідь — так, а коментатори часто діляться власним досвідом втирання шкірки в шкіру протягом кількох хвилин на день, що призводить до відчуття більшої підтягнутості.

Цей тренд виник через те, що бананова шкірка містить антиоксидант під назвою лютеїн, який, на думку ентузіастів, може покращити текстуру шкіри, якщо його втирати в обличчя, хоча дерматологи зараз спростовують цю теорію.

Дерматологи пояснюють

Твердження про те, що бананову шкірку можна використовувати як заміну ботоксу, значною мірою ґрунтується на передумові, що вона містить антиоксидант під назвою лютеїн, каже докторка Мей Голл, дерматологиня, яка створює контент під ніком Dr. Wrinkle Stopper. Вона також стверджує, що немає жодних доказів того, що при місцевому застосуванні це дійсно проникне у вашу шкіру.

Тож чи є якісь переваги взагалі? Деякі фахівці стверджують, що цей тренд TikTok не зовсім безпідставний. Користувачка TikTok @carlymusleh, хімікиня-косметологиня, поділилася кількома перевагами цього тренду, окрім лютеїну, у відео. Бананова шкірка багата на антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які можуть бути корисними для вашої шкіри в багатьох сенсах, пояснює вона. Шкірка також містить вітамін С, каже вона, який потенційно може допомогти зникнути темним плямам та висипанням, а також калій, який корисний для зволоження. Однак вона застерігає людей, яких цікавить цей лайфгак, уникати його, якщо у вас алергія на латекс, оскільки банани містять хітиназу, яка може подразнювати людей з алергією на латекс, а також уникати його, якщо у вас алергія на банани, і на завершення каже, що, незважаючи на деякі переваги, він не забезпечить такої ж здатності до розслаблення м’язів, як справжній ботокс.

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Як використовувати бананову шкірку для шкіри

Хоча «банановий ботокс» насправді не є чимось винятковим, багато хто стверджує, що помічає позитивні результати, використовуючи бананову шкірку для шкіри. Ось як TikTok-ери використовують бананову шкірку як частину свого догляду за шкірою:

Виберіть стиглий банан — в ідеалі той, який щойно пожовк (не надто коричневий).

Обережно вимийте та висушіть обличчя, щоб видалити бруд, жир або макіяж перед нанесенням. Очистьте банан і наріжте шкірку зручними смужками. Потріть внутрішню частину шкірки об шкіру (м’яку, волокнисту частину) круговими рухами протягом 2-5 хвилин. Залиште залишки на обличчі приблизно на 10-15 хвилин. Змийте теплою водою та нанесіть свій звичайний зволожувальний крем. Багато хто радить повторювати це раз на день для досягнення найкращих результатів.

Як завжди, будьте обережні, тестуючи нові продукти або домашні засоби на шкірі, і проконсультуйтеся з дерматологом, перш ніж вносити будь-які суттєві зміни у свій догляд за шкірою.

Якщо ви хвилюєтеся, спочатку спробуйте провести тест на невеликій ділянці шкіри, особливо якщо у вас чутлива шкіра або алергія. Це означає, що потрібно спробувати нанести засіб на невелику ділянку шкіри та зачекати 24 години, перш ніж наносити на все обличчя.

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