Рецепт засобу з трьох простих інгредієнтів для зміцнення та росту нігтів

Манікюр – потужний засіб самовираження. Гарні нігті з індивідуальним дизайном додають нам впевненості у собі та піднімають настрій. Але що робити, якщо ніяк не вдається відростити бажану довжину?

Авторка б'юті-контенту (@yzbs33) поділилася зі своїми підписниками. цікавим рецептом.

Для створення зміцнювального засобу для нігтів знадобилося лише кілька звичайних інгредієнтів, які є у більшості людей під рукою у будь-який час. Ось його рецепт:

оливкова олія — 4 ст. л.

сік половини лимона

цукор – 1 ст. л.

Змішайте всі інгредієнти до розчинення цукру.

Занурюйте нігті у засіб на кілька хвилин двічі на тиждень. Щоб побачити результати, буде потрібний деякий час, близько двох тижнів.

Гарний ефект від цієї процедури, можливо, пов'язаний з тим, що у складі засобу, завдяки лимону, міститься багато вітаміну С. Також у ньому є оливкова олія, яка містить багато корисних речовин і цілюще діє не тільки на нігті, але і на кутикулу.

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