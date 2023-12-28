Рецепт засобу з трьох простих інгредієнтів для зміцнення та росту нігтів

Відростити здорові та міцні нігті – мрія багатьох жінок.
Манікюр – потужний засіб самовираження. Гарні нігті з індивідуальним дизайном додають нам впевненості у собі та піднімають настрій. Але що робити, якщо ніяк не вдається відростити бажану довжину?
Авторка б'юті-контенту (@yzbs33) поділилася зі своїми підписниками. цікавим рецептом.
Для створення зміцнювального засобу для нігтів знадобилося лише кілька звичайних інгредієнтів, які є у більшості людей під рукою у будь-який час. Ось його рецепт:
- оливкова олія — 4 ст. л.
- сік половини лимона
- цукор – 1 ст. л.
Змішайте всі інгредієнти до розчинення цукру.
Занурюйте нігті у засіб на кілька хвилин двічі на тиждень. Щоб побачити результати, буде потрібний деякий час, близько двох тижнів.
Гарний ефект від цієї процедури, можливо, пов'язаний з тим, що у складі засобу, завдяки лимону, міститься багато вітаміну С. Також у ньому є оливкова олія, яка містить багато корисних речовин і цілюще діє не тільки на нігті, але і на кутикулу.
@yzbs33 Homemade nails serum Recipe is on the comments--> my friend give me this recipe and the neil she have is insane!! #yzbs33 #nails #foryou #foryoupage #foryourpage #tutorial #homemade #nailtutorial ♬ original sound — user02941480392
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