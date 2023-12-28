Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт засобу з трьох простих інгредієнтів для зміцнення та росту нігтів

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
225
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рецепт засобу з трьох простих інгредієнтів для зміцнення та росту нігтів

Рецепт складу з трьох простих інгредієнтів для зміцнення та зростання нігтів / Фото: Credits

Відростити здорові та міцні нігті – мрія багатьох жінок.

Манікюр – потужний засіб самовираження. Гарні нігті з індивідуальним дизайном додають нам впевненості у собі та піднімають настрій. Але що робити, якщо ніяк не вдається відростити бажану довжину?

Авторка б'юті-контенту (@yzbs33) поділилася зі своїми підписниками. цікавим рецептом.

Для створення зміцнювального засобу для нігтів знадобилося лише кілька звичайних інгредієнтів, які є у більшості людей під рукою у будь-який час. Ось його рецепт:

  • оливкова олія — 4 ст. л.
  • сік половини лимона
  • цукор – 1 ст. л.

Змішайте всі інгредієнти до розчинення цукру.

Занурюйте нігті у засіб на кілька хвилин двічі на тиждень. Щоб побачити результати, буде потрібний деякий час, близько двох тижнів.

Гарний ефект від цієї процедури, можливо, пов'язаний з тим, що у складі засобу, завдяки лимону, міститься багато вітаміну С. Також у ньому є оливкова олія, яка містить багато корисних речовин і цілюще діє не тільки на нігті, але і на кутикулу.

@yzbs33 Homemade nails serum Recipe is on the comments--> my friend give me this recipe and the neil she have is insane!! #yzbs33 #nails #foryou #foryoupage #foryourpage #tutorial #homemade #nailtutorial ♬ original sound — user02941480392

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
225
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація