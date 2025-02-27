Чи існує жіночий тип випадіння волосся 

Якщо ви помічаєте, що ваш проділ стає ширшим, а волосся втрачає густину, можливо, ви стикнулися з випадінням волосся за жіночим типом — найпоширенішою причиною порідіння волосся серед жінок.

Це поступовий процес, який може значно вплинути на самооцінку та якість життя, проте сучасна медицина пропонує ефективні рішення, про це розповіло видання Academy of Dermatology Association.

Як розпізнати проблему

У більшості жінок перші ознаки випадінням волосся за жіночим типом з’являються після 40-50 років, хоча іноді проблема виникає раніше. Від чоловічого типу облисіння жіноче випадіння відрізняється тим, що волосся не випадає повністю, а поступово рідшає, переважно у зоні проділу чи скронь.

Визначити точну причину допоможе дерматолог. Випадіння волосся може бути спричинене не лише генетикою, а й гормональними змінами, дефіцитом поживних речовин, стресом або навіть захворюваннями щитоподібної залози.

Випадіння волосся за жіночим типом — це спадковий стан, який передається від батьків. Часто випадіння волосся посилюється після менопаузи, це вказує на вплив гормональних змін.

Сучасні методи лікування

Міноксидил — ключовий препарат

Єдиний затверджений засіб для лікування випадіння волосся за жіночим типом — міноксидил (2% або 5%). Його наносять на шкіру голови щодня та перші результати помітні через 6-12 місяців. На початку застосування можливе тимчасове посилення випадіння волосся, що є нормальною реакцією. Але перед його використанням необхідно обовʼязково порадитися з лікарем.

Ліки за рецептом

Дерматолог може призначити:

Спіронолактон — допомагає зменшити випадіння волосся.

Фінастерид, флутамід — впливають на рівень гормонів.

Ці препарати не рекомендовані жінкам, які планують вагітність.

Пересадка волосся

Сучасні методи трансплантації дозволяють досягти природного вигляду, але не всім жінкам підходить ця процедура.

Інноваційні підходи

Лазерна терапія: стимулює ріст волосся.

Терапія збагаченою тромбоцитами плазмою: покращує стан волосяних фолікулів.

Стовбурові клітини: перспективний експериментальний метод.

Добавки: Омега-3, Омега-6 та антиоксиданти можуть сприяти здоров’ю волосся.

Догляд за волоссям

Використовуйте зволожувальні шампуні для об’єму.

Уникайте агресивного укладання та хімічних процедур.

Забезпечте організм необхідними вітамінами.

Мінімізуйте стрес.

Жіноче випадіння волосся — контрольована проблема. Головне — вчасно звернутися до спеціаліста та підібрати оптимальне лікування. Сучасна медицина дає змогу не лише сповільнити випадіння, а й повернути здоровий вигляд вашому волоссю.

Ми також писали про те, чого не треба робити з вологим волоссям, щоб йому не зашкодити.

Читайте також: