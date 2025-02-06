Чи може питна вода зволожити суху шкіру 

Багато людей переконані, що секрет здорової та осяяної шкіри без жодного недоліку криється у вживанні великої кількості води. Без сумніву, пити достатньо H₂O – важливо, але чи дійсно вода зволожує шкіру спробуємо розібратися.

Вода підтримує роботу мозку, зберігає енергію, допомагає травленню та життєво необхідна для загального здоров’я організму, про це розповіло видання RealSimple, а також, чи справді варто сподіватися на питну воду як на засіб проти сухості шкіри, чи краще шукати інші методи зволоження.

Питна вода та зволоження шкіри: міф або реальність

Це абсолютний міф, що питна вода може безпосередньо зволожити шкіру, вважає сертифікований дерматолог із Нью-Йорка Joshua Zeichner. Коли ми п'ємо воду, вона спочатку потрапляє у кров, а потім фільтрується через нирки. Наукових даних, які б підтверджували, що вживання великої кількості води покращує стан шкіри, не існує.

Щоправда, шкіра дійсно потребує вологи для нормального функціонування. Як і решта нашого тіла, вона складається з клітин, більшість із яких — це вода. Проте щодня ми втрачаємо цю вологу через фізичну активність, забруднене повітря та звичайні життєві процеси. Без належного догляду шкіра стає сухою, з’являються лущення, тонкі зморшки, ознаки передчасного старіння.

Чому креми ефективніші за воду

Зволоження шкіри – це зовнішнє завдання, а не внутрішнє. Нанесення зволожувального крему – набагато ефективніший спосіб боротьби з сухістю, ніж пити літри води.

Якщо у вас суха шкіра, це може свідчити про порушений бар’єр, через який шкіра втрачає вологу. Тут не допоможе питна вода — вам потрібен правильний крем. Основними етапами догляду за шкірою повинні бути очищення та зволоження. Багато брендів створили лінії продуктів, присвячені саме цій двоетапній процедурі.

Який крем найкраще підходить для сухої шкіри

Під час вибору зволожувального крему звертайте увагу на інгредієнти. Найкраще, якщо до складу входять:

Стеаринова кислота – жирна кислота, яка допомагає утримувати вологу.

Цераміди – вони зміцнюють шкірний бар'єр.

Холестерин – допомагає підтримувати баланс ліпідів (не хвилюйтеся, він не підвищує рівень холестерину в крові).

Якщо ви приймаєте ліки для зниження холестерину, які викликають сухість шкіри, крем, який містить цей інгредієнт, може навіть допомогти.

Щоб зберегти вологу, наносьте крем на злегка вологу шкіру, особливо після душу. У разі сильної сухості можна додати до процедури догляду цільові сироватки з гіалуроновою кислотою чи іншими зволожувальними компонентами.

Дієта та фактори навколишнього середовища

Зовнішні фактори значно впливають на стан вашої шкіри. Низька вологість, сильний вітер, сонце, тривале перебування у сухому приміщенні можуть погіршити ситуацію. Також важливо звернути увагу на раціон.

Дієта може відігравати важливу роль у підтримці шкіри зволоженою. Продукти, багаті на жирні кислоти (лосось, волоські горіхи, насіння льону, оливкова олія), допомагають клітинам утримувати вологу.

Жінки, які приймають добавки з олією насіння льону чи огірочника протягом 12 тижнів, мають значне збільшення вологості шкіри та зменшення її шорсткості.

Поради:

Додайте зволожувач повітря у спальні чи офісі у холодну пору року.

Захищайте шкіру від сонця – використовуйте сонцезахисний крем із SPF не менше 30.

Пийте достатньо води, щоб підтримувати загальний баланс в організмі, але не покладайтеся лише на це для зволоження шкіри.

Сухість шкіри – результат багатьох факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Питна вода важлива для загального здоров’я, але самотужки вона не здатна розв'язати проблему зволоження шкіри. Догляд за шкірою – це комплексний підхід: зволожувальні креми, здоровий раціон, правильні звички та захист від агресивного впливу довкілля.

Люди – не рослини. Наша шкіра не оживає від простої води. Чверть порції лосьйону зробить більше, ніж випитій 10 л.

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