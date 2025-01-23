Чи може використання бальзаму для губ зробити вашу шкіру сухішою

Якщо ви постійно наносите бальзам для губ, але все одно відчуваєте сухість і лущення, можливо, ви потрапили у замкнене коло потрісканих губ. Чи може бальзам для губ, який обіцяє зволоження, насправді погіршувати стан вашої шкіри, спробуємо розібратися.

Видання RealSimple розповіло, чи може багаторазове використання бальзаму для губ спричинити сухість губ.

Чому губи стають сухими

Шкіра губ відрізняється від шкіри на решті тіла своєю особливою тонкістю та вразливістю. На губах відсутні волосяні фолікули, сальні залози та роговий шар — елементи, які допомагають шкірі залишатися зволоженою. Через це губи чутливіші до впливу навколишнього середовища, такого як холодне повітря, ультрафіолетові промені чи забруднення.

Крім того, звичка облизувати губи тільки погіршує ситуацію. У слині містяться травні ферменти, які дратують і висушують шкіру та посилюють потріскання. Деякі люди також схильні гризти губи під час стресу, це створює ідеальний стан для постійної сухості.

Як бальзами для губ можуть погіршити ситуацію

Не всі бальзами для губ однаково корисні. Деякі з них можуть навіть сприяти сухості через склад їхніх інгредієнтів:

Відсутність оклюзійних речовин. Певні бальзами для губ містять лише зволожувачі, такі як гіалуронова кислота чи гліцерин, які притягують вологу з повітря. Але без оклюзійних речовин, таких як вазелін, бджолиний віск або масло ши, ця волога швидко випаровується, залишаючи губи ще сухішими. Наявність алергенів. Деякі бальзами для губ можуть містити інгредієнти, які викликають подразнення, наприклад, ланолін, парабени, фенол чи саліцилову кислоту. Вони можуть викликати алергічну реакцію чи зробити шкіру ще чутливішою. Активні інгредієнти. Лікувальні бальзами, які містять активні речовини, іноді можуть зробити губи чутливішими до зовнішніх факторів, створюють залежність від продукту.

Як уникнути сухості губ

Для того, щоб бальзам для губ був дійсно корисним, слід обирати продукти з правильними інгредієнтами та дотримуватися певних рекомендацій:

Оберіть правильний склад. Обирайте бальзами, які містять як зволожувачі (гіалуронова кислота, гліцерин), так і оклюзійні речовини (вазелін, масло ши, кокосова олія). Це забезпечить створення фізичного бар'єра для збереження вологи.

Обирайте бальзами, які містять як зволожувачі (гіалуронова кислота, гліцерин), так і оклюзійні речовини (вазелін, масло ши, кокосова олія). Це забезпечить створення фізичного бар'єра для збереження вологи. Уникайте алергенів. Якщо у вас чутлива шкіра, уникайте продуктів із парабенами, фенолом, ароматизаторами та ланоліном.

Якщо у вас чутлива шкіра, уникайте продуктів із парабенами, фенолом, ароматизаторами та ланоліном. Наносьте SPF. Губи чутливі до сонячного випромінювання, тому використовуйте бальзами з SPF 30, щоб запобігти пошкодженню шкіри.

Щоденне використання

Надмірне застосування, особливо якщо ви помічаєте поколювання чи відчуваєте потребу наносити бальзам занадто часто може бути сигналом, що продукт вам не підходить.

Поради:

Пийте достатню кількість води, щоб уникнути зневоднення.

Їжа, багата на вітаміни та корисні жири, сприяє здоров’ю шкіри, включаючи губи.

Скраби для губ можуть пошкодити ніжну шкіру.

Використовуйте зволожувач повітря. Це допоможе підтримувати вологість шкіри, особливо в опалювальний сезон.

Не облизуйте губи. Це тільки погіршує ситуацію.

Коли варто звернутися до дерматолога

Якщо ваші губи залишаються сухими, попри зміну бальзаму та дотримання рекомендацій, зверніться до дерматолога. Спеціаліст зможе визначити, чи є у вас алергія, чи інші фактори, які викликають сухість.

Пам'ятайте, що догляд за губами — це не лише про естетику, але й про здоров'я. Уважно обирайте бальзами та уникайте шкідливих звичок, щоб ваші губи завжди залишалися м'якими та зволоженими.

Ми також писали про те, як приготувати натуральний бальзам для губ від герпесу.

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