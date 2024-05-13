Чи можна зупинити посивіння та повернути свій колір волосся: правда й міти

У деяких випадках можна сповільнити посивіння і навіть відновити природний колір волосся, а в деяких навіть не варто намагатися.

Чи можливо відновити природний колір, якщо посивіння спричинене нестачею поживних речовин, генетикою або старінням, та які зміни в харчуванні можуть допомогти сповільнити процес, якщо основною причиною є дефіцит мікроелементів і вітамінів, розповідає Healthline.

Ваше волосся стає сивим через втрату меланіну – пігменту, який виробляє клітини меланоцитів. Вони визначають ваш природний колір волосся та шкіри. Чим менше у вас меланіну, тим світліше ваше волосся. Сиве волосся містить мінімальну кількість меланіну, а в повністю білому волоссі його просто немає.

З віком природно втрачати меланін у волоссі. Фактично підраховано, що ймовірність того, що ваше волосся посивіє, збільшується на 20 відсотків кожне десятиліття після того, як вам виповниться 30 років. Деякі люди сивіють трохи раніше через здоров'я та генетику.

Існує багато інформації про те, як повернути собі природний колір волосся після того, як воно почали сивіти або вже посивіло, але дуже часто вона не відповідає дійсності. Тому варто спростувати деякі з найпоширеніших мітів про лікування сивого волосся та звернути увагу на дійсно дієві способи.

Чи можна зупинити посивіння та повернути свій колір волосся / Фото: Credits

Що таке рання сивина

Передчасна сивина, до 20–30 років, найчастіше передається у спадок. Однак цілком можливо, що цьому можуть сприяти певні недоліки харчування та супутні захворювання. Поговоріть з лікарем про те, чи може ваша рання сивина бути викликана неповноцінним раціоном.

Дефіцит поживних речовин і сивина

Якщо ви дотримуєтеся збалансованої дієти, найімовірніше, ваше сиве волосся не пов'язане з будь-яким дефіцитом поживних речовин.

Але якщо у вашому раціоні не вистачає певних поживних речовин, це може вплинути на вироблення меланіну у волосяних фолікулах. На появу сивини може вплинути дефіцит вітаміну B-12, фолієвої кислоти, міді та заліза.

Якщо ваша сивина з'явилася внаслідок дефіциту цих елементів, то харчові добавки можуть заповнити цей недолік, і за кілька тижнів ви побачите, як ваш природний колір волосся почне відновлюватися. Проте вам варто проконсультуватися з лікарем, перш ніж купувати будь-які добавки. Він зробить аналіз крові, щоб дізнатися, чи вони вам потрібні.

Приймання добавок для лікування сивого волосся не допоможе, якщо у вас не діагностовано дефіцит будь-якої з цих поживних речовин.

Стан здоров'я та сивина

Передчасне посивіння волосся також може бути пов'язане з певними захворюваннями, зокрема:

вітіліго

захворювання щитовидної залози

осередкова алопеція

Гормональні коливання також можуть відігравати роль у появі сивого волосся. Теоретично лікування таких захворювань може допомогти з часом відновити меланін і природний колір волосся.

міти про відновлення кольору волосся

Три відтінки, які додають вік / Фото: Credits

Посивіння волосся – це природний процес, на який впливають старіння, генетичні фактори, дефіцит поживних речовин і захворювання. Однак існують виробники, які продовжують рекламувати натуральні засоби та продукти, що обіцяють допомогти відновити природний колір волосся.

Добавки для сивого волосся

Враховуючи роль певних поживних речовин у загальному виробництві меланіну, деякі виробники просувають добавки для сивого волосся. Популярні інгредієнти включають біотин, цинк і селен, а також вітаміни B-12 та D-3.

Однак тут діє те саме правило: якщо у вас немає діагностованого дефіциту поживних речовин, ці добавки не усунуть недолік вироблення меланіну, що сприяє появі сивого волосся.

Маски для сивого волосся

Існує безліч рецептів домашніх масок для волосся, які рекламуються як такі, що здатні затемнити сиве волосся. Загальні інгредієнти включають кокосове масло, лимонний сік та ефірні олії – всі вони спрямовані на зменшення запалення та підвищення рівня антиоксидантів у шкірі голови.

Хоча після цього ваше волосся може здаватися м'яким і блискучим, ймовірність того, що маски для волосся прискорять вироблення меланіну, невелика.

Позбавлення сивини за допомогою картопляних шкірок

Ще один поширений міт – використання картопляної шкірки для волосся, щоб позбутися сивини. Ідея полягає в тому, що натуральний крохмаль, який міститься в картопляній шкірці, згодом може допомогти поступово затемнити корені волосся.

Цей метод не лише не має наукової підтримки, але й будь-які результати, найімовірніше, зникнуть, щойно ви припините використовувати для волосся картоплю.

Як сповільнити появу сивого волосся

Якщо у вас немає основного дефіциту поживних речовин або проблем зі здоров'ям, не існує способу запобігти сивині як такій. Проте є деякі засоби, які ви можете спробувати, щоб сповільнити початок її появи:

управляти стресом, оскільки гормони стресу можуть порушити вироблення меланіну у волосяних фолікулах;

кинути палити, що може бути складно, але лікар може запропонувати план відмови від куріння, який підійде вам;

підтримувати вашу вагу;

знизити вплив хімічних речовин і забруднень;

захищати волосся від сонця, надягаючи шапки та шарфи.

Що робити, якщо вам не подобається сиве волосся

Якщо втрата меланіну у волоссі обумовлена генетикою, повернути його назад неможливо.

Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся посивіло, ви можете поговорити зі стилістом про варіанти, зокрема про перманентні та напівперманентні фарби. Порошки і креми для підфарбовування коренів також можуть підійти.

Натуральні фарби для волосся – ще один варіант, який варто розглянути, якщо ви хочете уникнути потенційного пошкодження волосся, спричиненого комерційними продуктами. Серед них хна та індійський аґрус.

З іншого боку, ви можете позбутися сивого волосся завдяки засобам по догляду за сивим волоссям. Вони не лише покращують колір волосся, а й запобігають пожовтінню та ламкості сивого волосся.

Харчування для профілактики

Імовірність передчасного посивіння залежить від того, як ваші волосяні фолікули виробляють меланін. Іноді стрес, дефіцит поживних речовин та інші фактори способу життя можуть зупинити його вироблення. Щойно ці проблеми будуть вирішені, меланін може бути відновлений.

Однак у більшості випадків вік, у якому ви починаєте бачити сивину, та її ступінь контролюються вашими генами. Генетично обумовлену появу сивини неможливо повернути назад.

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