Чи потрібно вам до косметолога прямо зараз? Пройдіть простий тест від Європейської Б'юті Бізнес Школи COSMOTRADE

Перший візит до косметолога може стати доволі непростою задачею для жінок різного віку.

Зазвичай існує три думки, які закріпилися у суспільстві:

“Навіщо? Мені ще рано йти до косметолога”

“Так, вже саме час”

“Ні, мені вже запізно”

Але правда в тому, що косметологічні процедури не мають обмежень з точки зору віку. Існують інші критерії, по яким ви можете зрозуміти, чи потрібні вам такі послуги.

Читайте 5 точкових питань від школи COSMOTRADE, які допоможуть визначитись:

1. У вас немає чіткого розуміння, як правильно доглядати саме за вашою шкірою

Це той випадок, коли ви використовуєте “стандартний” набір засобів за рекомендаціями подруг, відео в інтернеті або з власного досвіду, але не бачите значного результату. Коректний догляд за шкірою – це НЕ про використання всіх загальноприйнятих кремів та масочок. А про індивідуальний підбір засобів саме для вас, які точково вирішують конкретні локальні проблеми.

Саме косметолог може зробити це для вас. Провести необхідний огляд та сформувати список конкретних засобів. Головне – ви будете розуміти, що саме застовоуєте, для яких цілей та якого ефекту слід очікувати. Пам’ятайте: догляд “всліпу” може бути не тільки малоефективним, але і шкідливим для вашого організму.

2. Ви не повністю задоволені якістю вашої шкіри

Ви дивитеся у дзеркало або на фото і розумієте, що зовнішній вигляд вам не подобається. Наприклад, з’явився сіруватий відтінок, сухість, забруднені пори. Можливо, ви навіть не можете ідентифікувати, що саме вам не подобається. Все це – привід звернутися до спеціаліста та отримати рекомендації щодо догляду або процедур.

3. Ви хотіли б скоригувати деякі форми свого обличчя, але не хочете вдаватися до пластичної хірургії

“Пластична хірургія – далеко не єдиний спосіб скоригувати овал лиця, форму губ, скули або навіть друге підборіддя. Косметологія має інші не менш ефективні методи. Кожного разу, коли ви чуєте, що виправити форму можна тільки у хірурга, потрібно розуміти, що такі заяви – не більше ніж міф”, – каже експерткиня зі школи “Космотрейд”.

Є ефективні апаратні процедури. Це застосування спеціальних апаратів з ціллю покращення еластичності шкіри, що і забезпечує ліфтинг-ефект.

Моментальну підтяжку може забезпечити нітьовий ліфтинг.

Контурна пластика – ін’єкції препаратів на основі гіалуронової кислоти. Додатково забезпечує оздоровлення та загальне підвищення якості вашої шкіри.

4. Ви помітили, що шкіра стала в’ялою або з’явився целюліт

Один з найяскравіших випадків, коли жінці не завадить консультація. Часто дівчата, побачивши такі ознаки, в першу чергу намагаються самостійно підібрати відповідний догляд. Але, не досягаючи успіху самостійно, більшість все одно звертається до косметолога, який після огляду дає список конкретних засобів та назначає процедури.

5. Ви помітили перші ознаки старіння шкіри і хочете мати чіткий план догляду та омолодження

“Важливо, щоб дівчина діяла з власних побуджень, а не під тиском оточуючих людей. Якщо ви відчуваєте себе комфортно, не піддавайтеся думкам інших в стилі: “Тобі негайно потрібно щось з цим робити”.

Якщо ви самі відчуваєте, що готові відвідати косметолога вперше, розпочніть з консультації”, – рекомендує представник школи “Космотрейд”.

Висновок

Ці 5 конкретних факторів дадуть вам зрозуміти, чи актуальне відвідування косметолога саме для вас. Якщо хоч в одному пунктів ви впізнали себе – варто хоча б задуматися про відвідування профільного спеціаліста.

COSMOTRADE – краща б’юті-бізнес школа у Східній Європі. Вся методика навчання будується на практиці. Компанія перейняла найкращі класичні методики ведучих країн: Франції, Германії, Великобританії, США і доповнила їх унікальними авторськими напрацюваннями українських експертів. Завдяки цьому школа випустила більше 70 000 успішних фінансово незалежних спеціалістів із 50 країн за 24 роки.

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