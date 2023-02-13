Чи шкодять УФ лампи для манікюру шкірі рук

Існує доволі багато міфів пов'язаних з тим, чи шкідливі лампи для манікюру, тому лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук вирішила їх розвіяти.

УФ лампи використовуються в Україні вже понад 10 років, однак на Заході вони стали використовуватися набагато раніше: за цей час було проведено ряд досліджень з приводу впливу ультрафіолетових променів на шкіру рук. Перше з досліджень було проведено у світлотехнічному центрі Арізони. Було встановлено, що більшість сучасних УФ ламп не несуть небезпеки для людини, оскільки працюють в діапазоні від 350 до 400 нанометрів, а в LED лампах від 365 до 410 нанометрів, а шкідливим для людської шкіри вважається випромінювання з довжиною хвилі коротше 295. Чим довше хвилі, тим вони безпечніше для людини.

Усім відомо також і те, що великі дози ультрафіолету прискорюють старіння шкіри. Однак випромінювання за одну повну процедуру покриття не перевищує 0.5 - 2.2% від місячної норми. До слова, шкіра рук стійкіше до УФ-променів в 4 рази ніж шкіра обличчя.

У нещодавніх дослідженнях, американська асоціація по боротьбі з раком шкіри, прийшла до висновку, що манікюрні лампи безпечні, а будь-які ризики чи шкода у разі правильного використання відсутні. Крім того, лампи більш безпечні ніж пряме сонячне випромінювання.

Тож, якщо у вас були якісь сумніви щодо шкідливості ламп для манікюру, можете бути впевнені, причин для занепокоєння немає.

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