Чи справді не можна видавлювати прищі: пояснюють лікарі

Немає нічого дивного у тому, що ми час від часу піддаємося спокусі позбутися від настирливого прища власноруч. Цей маленький червоний горбик може так дратувати, що виникає бажання натиснути трохи сильніше та проблема зникне.

Однак, чи дійсно це так безпечно, розповіло видання RealSimple. Як виявилося, загальновизнана порада "не чіпати прищі" має під собою вагомі причини. Щоб зрозуміти, чи це лише пересторога, чи справжній ризик, видання звернулося до сертифікованої дерматологині. Вона підтвердила, що давити прищі не лише небажано, а й потенційно шкідливо.

Чи можна видавлювати прищі

Загалом дерматологи радять утриматися від будь-якого механічного втручання. Спроба видавити прищик часто обертається більшою шкодою, ніж користю, розповіла Dr. Margarita Lolis. За її словами, така маніпуляція може спричинити:

посилення запалення;

ризик інфекції;

поширення прищів на інші ділянки шкіри;

пошкодження шкірного покрову;

формування рубців або гіперпігментації.

Крім того, видавлювання прищів значно уповільнює процес їхнього природного загоєння.

Чому не варто видавлювати прищі

Викликає запалення. Механічний тиск на шкіру сприяє подразненню та загостренню запального процесу. Поширює прищі. Гнійний вміст, який вивільняється під час видавлювання, може потрапити на сусідні ділянки шкіри та сприяти утворенню нових висипань. Пошкоджує шкіру. Навіть невелике натискання може порушити цілісність шкірного бар'єра. Сприяє утворенню рубців. Після видавлювання можуть залишатися шрами, які важко видалити. Призводить до гіперпігментації. Плями, які залишаються після видавлювання, можуть залишатися помітними протягом місяців. Подразнює шкіру. Зайві маніпуляції викликають почервоніння та дискомфорт. Може бути болісно. Часто видавлювання супроводжується неприємними відчуттями. Затягує процес загоєння. Прищ, на який вплинули механічно, заживає довше, ніж той, якого не чіпали.

Чи існують винятки

Хоча видавлювати прищі не рекомендується, існують винятки. У деяких випадках, коли прищ дозрів ("біла голівка" вже сформувалася), можна видалити його з дотриманням максимальних заходів гігієни. Якщо прищ дуже поверхневий та майже самостійно розкрився, акуратне видавлювання не спричинить значної шкоди.

Важливо ретельно вимити руки, використовувати стерильні інструменти та уникати сильного тиску. Якщо прищ не піддається легкому натисканню, він ще не дозрів і варто дати йому час.

Професійне видалення прищів

Багато хто може запитати, якщо видавлювати прищі шкідливо, то чому косметологи та дерматологи виконують такі процедури? Відповідь проста: професійне видалення прищів і самостійне видавлювання — це дві різні речі. Професіонали використовують спеціальні інструменти, суворо дотримуються гігієни та працюють лише з тими висипаннями, які дозріли до видалення. Крім того, вони знають, як мінімізувати ризик подразнення чи утворення рубців.

Як позбутися прищів без механічного впливу

Замість видавлювання рекомендується:

Гідроколоїдні пластирі. Ці засоби витягують зайву рідину з прища та створюють бар’єр, який запобігає механічному подразненню. Теплі компреси. Прикладання теплого рушника на 10-15 хвилин допомагає пришвидшити дозрівання прища. Точкове лікування. Використовуйте засоби з саліциловою кислотою, адапаленом, сіркою чи бензоїл пероксидом, щоб підсушити прищ і пришвидшити його загоєння.

Краще наносити лікувальний засіб на ніч і заклеювати його пластиром, щоб уникнути спокуси чіпати шкіру.

Видавлювати прищі чи ні — вибір кожного, але краще уникати цієї звички. Вона не тільки не розв'язує проблему, а й може створити нові: рубці, інфекції та довше загоєння. Натомість приділіть увагу правильному догляду за шкірою, використовуйте сучасні засоби та, за потреби, звертайтеся до фахівців. Пам’ятайте, здорова шкіра — це передусім результат турботи та дбайливого ставлення до себе.

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