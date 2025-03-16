Чи варто використовувати мочалку у догляді за шкірою: розповідає лікар

У світі догляду за шкірою існують різні підходи до очищення. Одним із популярних засобів є мочалка, яку часто використовують під час душу.

Лікар-дерматолог Joshua Zeichner надав кілька важливих порад щодо її застосування та розповів, на що слід звертати увагу, щоб догляд був ефективним і безпечним.

Основні правила використання мочалки

Вибір матеріалу: рекомендується використовувати мочалки з натуральних волокон. Ці матеріали мають м’яку текстуру, це дозволяє делікатно очищати шкіру та не порушувати її природний бар'єр. Синтетичні волокна, навпаки, можуть надмірно терти шкіру, а це призводить до її подразнення та сухості.

рекомендується використовувати мочалки з натуральних волокон. Ці матеріали мають м’яку текстуру, це дозволяє делікатно очищати шкіру та не порушувати її природний бар'єр. Синтетичні волокна, навпаки, можуть надмірно терти шкіру, а це призводить до її подразнення та сухості. Не перевантажуйте шкіру механічним тертям: важливо не терти надмірно чи скрабувати шкіру, адже таке очищення може призвести до подразнень і навіть мікротравм. Обережність під час використання мочалки допомагає зберегти природний баланс вологості.

важливо не терти надмірно чи скрабувати шкіру, адже таке очищення може призвести до подразнень і навіть мікротравм. Обережність під час використання мочалки допомагає зберегти природний баланс вологості. Одноразове використання: після кожного застосування мочалка має бути ретельно випрана у пральній машині. Це необхідно для запобігання перенесенню мікроорганізмів, які можуть спричинити додаткове забруднення шкіри. Постійне використання брудної мочалки може призвести до її перенасичення бактеріями, це негативно впливає на здоров’я шкіри.

Використання мочалки для догляду за шкірою є цілком прийнятним, якщо дотримуватися простих правил. Дотримання цих рекомендацій допоможе зберегти здоров’я шкіри та забезпечити ефективне очищення без негативного впливу на організм. Догляд за шкірою починається з правильних звичок, тому варто звертати увагу на кожну деталь.

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