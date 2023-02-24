Чому косметика з пептидами стає популярнішою

За останні роки пептиди стали найпопулярнішими компонентами, що омолоджують, в б'юті-індустрії.

Практично кожен косметолог рекомендує продукти з їхнім змістом охочим продовжити молодість. Пептиди – це короткі амінокислотні сполуки. Вони виконують функцію передавача між клітинами та можуть стимулювати їх працювати так, як нам потрібно. Наприклад, відновлюватися, виробляти колаген, заспокоюватись.

Існує два типи пептидних сполук: натуральні та синтетичні. У виробництві косметики використовують переважно другі. Лише шляхом штучного синтезу у лабораторних умовах можна створити ефективну речовину під конкретну мету — те, що визначає якість продукту.

Як пептиди діють на шкіру

До 25–30 років наш організм сам виробляє потрібні білки. Після 30 цей процес уповільнюється. Вікові зміни стають помітними. Шкіра більше не в силах боротися зі старінням самостійно і потребує підтримки ззовні.

Пептиди забезпечують біорегуляцію всього організму. Вони розчиняються у воді, легко долають епідермальний бар'єр та діють безпосередньо на клітини.

Засоби з пептидами здатні:

стимулювати регенерацію та знімати набряклість;

боротися із пігментацією, вирівнювати колір обличчя;

зміцнювати колагенові волокна, підвищувати пружність шкіри;

усувати роздратування та пригнічувати запалення;

розслабляти м'язи, уповільнювати утворення зморшок;

виводити токсини та підвищувати шкірний імунітет.

За допомогою правильно підібраного догляду можна ефективно підтримувати здоров'я та молодість шкіри. Продукти на основі пептидів завжди містять інші компоненти, що підсилюють: вітаміни, кислоти, фітоекстракти та олії.

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Види пептидів

Розглянемо найпоширеніші пептидні сполуки для догляду за шкірою.

Сигнальні. Подають клітинам команду відновлюватись після різних пошкоджень та стимулюють їх виробляти додаткові білки.

Ремоделюючі. Контролюють синтез та правильну побудову колагенових волокон. Сполуки ефективні на перших стадіях вікових змін. Якщо старіння шкіри прогресивне, потрібне доповнення у вигляді сигнальних пептидів.

Міорелаксанти. Розслаблюють м'язи. Через відсутність м'язового напруження зморшки розгладжуються, але глибокі складки нікуди не зникають.

Стабілізуючі. Зміцнюють природний захист шкіри, нейтралізують наслідки впливу ультрафіолету та інших зовнішніх факторів, знижують згубний вплив стресу та нікотину.

Імунні. Підвищують шкірний імунітет, забезпечують детокс-ефект, сприяють відновленню після агресивних косметичних процедур. Сьогодні поширене використання синтетичних імунних пептидів. У порівнянні з натуральним аналогом їхній амінокислотний ланцюжок коротший, що дозволяє їм швидше проникати в організм.