Чому майбутнє косметології за лазерною епіляцією

Проблема небажаного волосяного покриву стара як світ. Зараз, коли гладка шкіра є стандартом жіночої (а в деяких випадках і чоловічої) краси, для боротьби з непотрібними волосками використовують арсенал косметологічної індустрії.

Як правило, з волоссям на обличчі і тілі борються або механічними методами, наприклад, збриваючи або висмикуючи їх, або за допомогою сучасніших технологій апаратної косметології. Наприклад – лазерами. Далі ми розповімо, чому лазерна епіляція – перспективний тренд.

Чому лазер?

Не варто боятися цієї технології, незважаючи на те, що назва має слово «лазер». Насправді з волосками на тілі боротимуться за допомогою досить комфортної процедури та абсолютно нестрашного приладу. Особливо якщо вас цікавить лазерна епіляція Київ у перевіреній часом клініці та на сучасному устаткуванні на кшталт DEKA – МОТUS АХ.

Лазерне обладнання впливає точково на необхідні ділянки тіла, а якщо бути точним, то на волосяні цибулини. Під впливом лазера волосяні фолікули перестають виконувати свою пряму функцію – вирощувати волосся. Результатом такого впливу стає гладка шкіра.

Залежно від індивідуальних особливостей повністю позбутися волосся на ногах, руках, обличчі, животі та спині можна за кілька сеансів. Крім того, періодично доведеться проходити процедури, що підтримують, так як на тілі є дрімучі фолікули, які можуть активізуватися.

У контексті епіляції лазер привабливий ще й тим, що він може "боротися" з будь-якими волосками - не потрібно чекати, поки вони відростуть для воскової епіляції, і не потрібно вкотре травмувати шкіру бритвами.

Чи є обмеження

Лазерна епіляція – це безпечна процедура. У косметологічних салонах намагаються максимально знизити дискомфорт від епіляції, в тому числі за допомогою насадок, що охолоджують, і спеціальних кремів.

У той же час варто розуміти, що лазерні процедури мають обмеження і протипоказання. Обов'язково уточніть у медпрацівника салону про протипоказання та проконсультуйтеся з лікарем.

Також після проведення процедури потрібно обов'язково дотримуватись рекомендацій фахівців. Тоді ефект буде максимальним і ви не зіткнетеся з побічними ефектами.

Зрештою, пам'ятайте, що косметологічна галузь постійно розвивається, і в салонах з'являється більш досконале, ефективне та комфортне обладнання.