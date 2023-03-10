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Чому майбутнє косметології за лазерною епіляцією Новини компаній

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Чому майбутнє косметології за лазерною епіляцією

Проблема небажаного волосяного покриву стара як світ. Зараз, коли гладка шкіра є стандартом жіночої (а в деяких випадках і чоловічої) краси, для боротьби з непотрібними волосками використовують арсенал косметологічної індустрії.

Як правило, з волоссям на обличчі і тілі борються або механічними методами, наприклад, збриваючи або висмикуючи їх, або за допомогою сучасніших технологій апаратної косметології. Наприклад – лазерами. Далі ми розповімо, чому лазерна епіляція – перспективний тренд.

Чому лазер?

Не варто боятися цієї технології, незважаючи на те, що назва має слово «лазер». Насправді з волосками на тілі боротимуться за допомогою досить комфортної процедури та абсолютно нестрашного приладу. Особливо якщо вас цікавить лазерна епіляція Київ у перевіреній часом клініці та на сучасному устаткуванні на кшталт DEKA – МОТUS АХ.

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Лазерне обладнання впливає точково на необхідні ділянки тіла, а якщо бути точним, то на волосяні цибулини. Під впливом лазера волосяні фолікули перестають виконувати свою пряму функцію – вирощувати волосся. Результатом такого впливу стає гладка шкіра.

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Залежно від індивідуальних особливостей повністю позбутися волосся на ногах, руках, обличчі, животі та спині можна за кілька сеансів. Крім того, періодично доведеться проходити процедури, що підтримують, так як на тілі є дрімучі фолікули, які можуть активізуватися.

У контексті епіляції лазер привабливий ще й тим, що він може "боротися" з будь-якими волосками - не потрібно чекати, поки вони відростуть для воскової епіляції, і не потрібно вкотре травмувати шкіру бритвами.

Чи є обмеження

Лазерна епіляція – це безпечна процедура. У косметологічних салонах намагаються максимально знизити дискомфорт від епіляції, в тому числі за допомогою насадок, що охолоджують, і спеціальних кремів.

У той же час варто розуміти, що лазерні процедури мають обмеження і протипоказання. Обов'язково уточніть у медпрацівника салону про протипоказання та проконсультуйтеся з лікарем.

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Також після проведення процедури потрібно обов'язково дотримуватись рекомендацій фахівців. Тоді ефект буде максимальним і ви не зіткнетеся з побічними ефектами.

Зрештою, пам'ятайте, що косметологічна галузь постійно розвивається, і в салонах з'являється більш досконале, ефективне та комфортне обладнання.

Дата публікації
Перегляди
196
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