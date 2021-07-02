Чому на обличчі з'являються жировики і що з цим робити

Чому на обличчі з'являються жировики і що з цим робити

Жировики з'являються на обличчі або тілі несподівано, і самостійно не зникають. У більшості випадків жировики завдають естетичних незручностей, але іноді свідчать про порушення роботи організму.

Про те, як розпізнати жировик, чому він з'являється і як від нього позбутися, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Види жировиків

Жировик — це підшкірний "прищ", що сформувався з клітин жирової тканини. Улюблені місця жировика на обличчі — крила носа, лоб, вилиці, область під очима, верхні повіки. Зрідка він з'являється на губах.

Характерним рисами жировика є:

відсутність болю і рухливість під час натисканнія;

нечіткі контури "прища";

м'якість;

повільне зростання;

спонтанна поява.

Жировики бувають одиничні і множинні. Невеликі — до 1 см. Великі — від 1-1,5 см.

Можуть виникати на грудях, спині, шиї, на волосистій частині голови. І є найбільш поширеною доброякісною пухлиною. Не лякайтеся визначення "пухлина". Оскільки будь-яке розростання тканин через порушення процесів росту і ділення клітин називається пухлиною. В цьому випадку йдеться про новоутворення, яке не є передраком, не провокує розвиток раку і не загрожує життю людини.

Але для того, щоб переконатися в тому, що "прищ", який вискочив на лобі," — це точно нешкідливий жировик, проводиться біопсія тканин. Лікар за допомогою шприца бере трохи клітин для подальшого вивчення під мікроскопом. Це стандартна процедура.

Причини утворення жировиків

Серед можливих причин, що сприяють утворенню жировиків, я виділяю:

генетичну схильність;

гіперкератоз — процес, за якого клітини шкіри діляться і оновлюються швидше, ніж ороговілі лусочки злущуються;

порушення ліпідного, тобто жирового обміну;

порушення роботи шлунково-кишкового тракту, щитовидної залози, печінки;

використання доглядової косметики, яка не підходить вашому типу шкіри, або нерегулярний догляд за шкірою;

цукровий діабет;

ожиріння;

незбалансований раціон харчування;

часте перебування на сонці.

Точна причина виникнення жировик на сьогоднішній день науці невідома.

Способи позбавлення від жировиків

Самостійно проколювати, вичавлювати, припікати жировик я не раджу, оскільки на його місці утворюється рубець. І до того ж без допомоги лікаря-дерматовенеролога ви не зможете упевнитися в тому, що на обличчі з'явився саме жировик.

Безпечно і без подальшого утворення рубців жировики видаляються в кабінеті косметолога. З цією метою, залежно від різновиду жировика та його розташування, використовується:

лазерний промінь;

рідкий азот;

хімічний пілінг;

механічне чищення обличчя;

коагуляція;

стерильна голка і кюретеж.

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Жировик на обличчі — це косметичний дефект, іноді говорить, наприклад, про порушення роботи печінки або шлунково-кишкового тракту. Тому, за можливості, покажіться сімейному лікарю. Особливо, якщо за короткий проміжок часу на тілі з'явилося кілька жировиків. Видаляти їх необов'язково, але, якщо вони завадають вам естетичних незручностей, краще записатися на прийом до дерматовенеролога, ніж кожен день замазувати "прищі" тональним кремом.

Обов'язково звернутися до лікаря потрібно за:

стрімкого зростання жировика;

затверднення утворення;

появи пекучого болю в жировику під час натискання або в стані спокою;

почервоніння і набряклості у зоні жировика;

постійного механічного контакту з жировиком.

Наприклад, він розташований на крилах носа, і надягаючи окуляри, ви кожного разу його зачіпаєте. Або постійно зачіпаєте жировик, розташований в куточках очей, під час зняття макіяжу.

Для профілактики виникнення жировик регулярно доглядайте за обличчям, використовуючи косметику, підібрану за типом шкіри або з проблеми. Користуйтеся сонцезахисним кремом. І стежте за своїм здоров'ям.

Любіть себе і свою шкіру!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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