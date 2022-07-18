Чому під час війни у людей частіше випадає волосся і коли треба звертатися до лікаря

Випадіння волосся може бути фізіологічним циклом, тому що за три місяці волосся має оновитися на 15 відсотків. І випадіння може бути цілком нормальним явищем. Та це може бути тривожним сигналом від організму. На що звертати увагу, щоб не проґавити проблему?

Як визначити, що випадіння волосся – не норма, та що робити, щоб зупинити вплив хронічного стресу на наш організм та стан волосся, розповість лікар дерматолог-трихолог Кузьма Хобзей.

Стрес, який ми всі відчули на початку війни, дався взнаки приблизно три місяці потому. Тож коли минув 100-й день після початку широкомасштабного вторгнення Росії, ми почали помічати, шо в нас випадає волосся.

Коли діє стрес, волосяний фолікул може передчасно завершити фазу росту. Наступний етап після росту – відпочинок. Волосся в цей час не росте три місяці. Потім починає рости нова волосина, а стара випадає. Процес був закладений три місяці тому.

Якщо ви маєте довге волосся, цей процес дуже помітний. Випадає довга волосина, на її місці виростає нова маленька волосина, яка не дає густоти. Треба зачекати, коли вона виросте і замінить ту, що випала.

Треба зазначити, що випадає волосся не тільки на голові. Але на бороді це просто не дуже помітно, вона може просто стати більш рідкою за об'ємом. Після стресу бороди в чоловіків ростуть значно повільніше.

Зрозуміти, що процес відрізняється від нормального, можна, якщо порівняти, як змінилася кількість волосся на подушці. Та навіть якщо у вас стало випадати більше волосся, ніж зазвичай, в умовах стресу – це нормально і це ще не катастрофа. Насторожити вас має те, що у вас з'явилася зона, де волосся випало і нове не росте. Це вже привід звернутися до лікаря. Бо низка аутоімунних захворювань можуть супроводжуватися втратою волосся, і вчасна діагностика є дуже важливою.

Один із несприятливих для волосся факторів – це температура. Волосся не любить сильного нагрівання, особливо плойок та прасок для волосся. Сучасні фени не сильно його пошкоджують, бо мають комфортну температуру, а от температура 140 градусів і вище волоссю дуже шкодить. На другому місці – сонячний ультрафіолет і фарбування.

Тобто якщо ви в такий важкий стресовий період фарбуєте волосся, укладаєте його за допомогою гарячих приладів, та ще й гуляєте під сонячними променями без капелюха – про красиве густе волосся можете не мріяти.

Дуже важливо влітку носити панаму, використовувати захисні засоби з фільтрами від сонця. Влітку можна мити голову більш агресивними засобами для миття, тими, які краще очищують. Можна не користуватися бальзамами, якщо у вас не дуже довге волосся і воно нормально очищується.

Мити голову потрібно від одного разу на день до одного разу на тиждень. Нема нічого шкідливого в тому, щоб мити голову кожного дня, головне, щоб засіб для миття був підібраний правильно.

Дуже важливо слідкувати за своїм харчуванням. Різноманітне харчування кожен сезон – дуже важливе для волосся.

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