Чому ваша косметика може шкодити шкірі: термін придатності "краси"

Ми без жалю прощаємося зі старими чеками, квитками чи одягом, який більше не носимо. А як що до косметики, яка роками «живе» у косметичках, шухлядах і ванних кімнатах, навіть тоді, коли давно втратила «силу». Улюблена туш «ще не закінчилась», тональний крем «нормально пахне», а сонцезахисний крем із минулого літа «ще має працювати».

Саме ці звички можуть провокувати подразнення, висипання, інфекції та навіть підвищувати ризик пошкодження шкіри сонцем. Видання American Academy of Dermatology Association пояснило, коли косметику та SPF-засоби потрібно викидати, навіть якщо баночка ще не порожня.

Ідея використовувати косметику «до останньої краплі» здається логічною, особливо коли мова йде про дорогі продукти, але проблема у тому, що косметичні формули не вічні. З часом активні компоненти руйнуються, текстури змінюються, а всередині упаковки накопичуються бактерії.

Дерматологиня Синтія Бейлі пояснила, що стара косметика не лише гірше працює, вона може буквально шкодити шкірі. Це особливо стосується продуктів для очей, кремових текстур і сонцезахисних засобів.

Косметика має «термін придатності»

На більшості українських косметичних засобів можна побачити той самий символ відкритої баночки як і у країнах ЄС — PAO (Period After Opening). Це міжнародне маркування означає, скільки продукт залишається безпечним після відкриття упаковки. Наприклад:

6M — використовувати протягом 6 місяців після відкриття

12M — протягом року

24M — до двох років

За європейськими правилами, які фактично актуальні і в Україні:

якщо термін придатності косметики менше ніж 30 місяців, виробник має вказати конкретну дату придатності

якщо продукт може зберігатися довше 30 місяців, замість дати часто ставлять саме символ відкритої баночки.

Тому на кремі чи тональному засобі ви можете не побачити звичне «Використати до…», але знайдете маленьку іконку баночки з позначкою 6M, 12M або 24M.

Багато хто помилково думає, що якщо дата не вказана, косметика не псується. Насправді відлік починається саме після першого відкриття. І навіть дорогий люксовий продукт після цього поступово контактує з повітрям, накопичує бактерії та втрачає стабільність формул.

Стара косметика — це ризик

Косметика щодня контактує зі шкірою, руками, повітрям, пензлями та спонжами. Усе це створює ідеальні умови для накопичення бактерій. Наслідки можуть бути різними, наприклад, подразнення, висипання, акнеподібні реакції, кон’юнктивіт або інфекції шкіри.

Особливо небезпечною дерматологи вважають туш для вій.

Чому туш потрібно викидати через 3 місяці

Термін придатності туші здається підозріло коротким, але причина цього досить серйозна. Дерматологиня Дара Спірман розповіла, що вже через три місяці використання у туші можуть з’являтися бактерії Staphylococcus aureus — одна з головних причин інфекцій шкіри та м’яких тканин.

А тепер головне, туш контактує безпосередньо зі слизовою оболонкою ока. Тому правило просте: навіть якщо туш не закінчилась, після трьох місяців її потрібно замінити.

Ознаки того, що косметику пора викинути

Навіть якщо ви не пам’ятаєте дату відкриття, косметика сама «подає сигнали». Дерматологи радять позбутися продукту, якщо він:

почав збиватися у грудочки

розшарувався

змінив консистенцію

став сухим або занадто рідким

змінив колір

дивно пахне

кришиться

інакше відчувається на шкірі

Це означає, що формула вже нестабільна.

Звички, які подовжать термін косметики

Не зберігайте косметику у ванній. Волога та перепади температур пришвидшують руйнування формул. Ідеальне місце має бути сухим, чистим, кімнатної температури та без прямого сонячного світла. Мийте руки перед нанесенням макіяжу. Це звучить банально, але критично важливо, бо брудні руки — це бактерії всередині упаковки. Не діліться косметикою. Особливо тушшю, помадами та продуктами зі спонжами чи щіточками. Навіть із подругами. Завжди щільно закривайте упаковку. Контакт із повітрям прискорює псування продукту. Регулярно мийте пензлі та спонжі. Це правило багато хто ігнорує, а дарма. Брудні інструменти можуть провокувати висипання, подразнення та бактеріальні інфекції.

Як мити спонжі та пензлі

Синтія Бейлі радить очищати спонжі після кожного використання. Алгоритм дій досить простий:

Наповнити миску теплою водою Додати кілька крапель мила чи очищувача Масажувати спонж у мильній воді приблизно 15 секунд Промивати під проточною водою до чистоти Відтиснути зайву воду Сушити на чистому паперовому рушнику

Пензлі потрібно мити кожні 7–10 днів. Дерматологи наголошують, що навіть якщо пензель має чистий вигляд, на ньому накопичуються жир, залишки косметики та бактерії. Саме тому очищення раз на тиждень — базова гігієна шкіри.

Сонцезахисний крем

На відміну від декоративної косметики, SPF-засоби мають офіційний термін придатності. Після його закінчення UV-фільтри руйнуються, захист слабшає, а ризик опіків зростає. Крім того, зіпсований SPF може подразнювати шкіру, викликати алергічні реакції та містити бактерії чи плісняву. Особливо якщо засіб лежав у машині, стояв під сонцем і перегрівався.

Ознаки того, що SPF зіпсувався:

зміна кольору

неприємний запах

розшарування

суха чи пластівчаста текстура

Сучасна рутина краси — вже не лише красивий макіяж, а й гігієна, безпека та здоров’я шкіри. Ми звикли уважно читати склад крему чи шукати «чисті» формули, проте часто забуваємо про найпростішу річ, що косметика теж старіє.

Іноді найкраще, що можна зробити для своєї шкіри, — не купити новий продукт, а вчасно викинути старий.

