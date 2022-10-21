Чому випадає волосся та як зупинити цей процес

Нині індустрія косметичних засобів пропонує цілий "арсенал" для боротьби з випадінням волосся: шампуні, маски, ампули, капсули та ін’єкції. Порятунок обіцяють навіть народні методи. То що ж обрати, коли випадає волосся, і як прискорити його ріст?

Розібратися із запитаннями допомогла лікарка-дерматологиня, косметологиня клініки пластичної хірургії Grace Clinic Катерина Килівник.

Чому випадає волосся

Важливо знати, що волосся повинно випадати. Цей природний процес відрізняється від патологічного кількістю та частотою випадіння волосся. Ріст волосся підпорядковується певним біологічним законам і включає кілька фаз:

анаген – період активного росту волосся, який триває в середньому від 2 до 6 років;

катаген – період спокою, під час якого волосяний стрижень вже не росте. Катаген вважається найкоротшою фазою, оскільки її тривалість становить не більше 2-3 тижнів;

телоген – період, коли волосся вже не росте, але ще не випадає, а фолікул тим часом відпочиває. Після завершення "відпочинку" знову починається ріст нового волосся. Це, власне, і сприяє випадінню старого. Волосся практично не закріплене в товщі шкіри і може випадати за найменшого фізичного впливу. Триває ця фаза близько 2,5 місяців.

Види алопеції

Коли ж ми кажемо про випадіння волосся, яке спричиняють певні проблеми в організмі, воно має термін алопеція.

Андрогенна алопеція – у чоловіків зустрічається найчастіше, але у жінок теж не рідкість, і вона є спадковою. Причина – підвищена чутливість волосяних фолікулів до надлишку гормону дигідротестостерону. Зазвичай така алопеція починає проявлятися як залисини біля скронь і чола, після чого залисини з'являються на тім'яній ділянці. Таке випадіння волосся потребує лікування протягом усього життя.

Дифузна алопеція – характеризується відносно рівномірним випадінням волосся по всій голові, його ослабленням і ламкістю. Її можуть спровокувати постійні стреси, захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання щитоподібної залози, шкірні захворювання, нестача поживних речовин внаслідок неправильного харчування або жорстких дієт.

Вогнищева (гніздова алопеція) – випадіння волосся, внаслідок якого утворюються вогнища облисіння. Вони можуть з'являтися на будь-який покритій волоссям частині тіла. Національний фонд вогнищевої алопеції повідомляє, що близько 150 мільйонів людей у всьому світі страждають на ту чи іншу її форму. І приблизно в 1-го з 4-х тисяч людей у світі є універсальна алопеція. Причини гніздової алопеції: аутоімунні захворювання, інфекції, травми, захворювання шлунково-кишкового тракту, нервової системи, стреси.

Рубцева алопеція (найрідкісніша) – характеризується стрімкою втратою волосся на тлі запалення або іншого процесу, після чого на місці росту волосся утворюється рубцева тканина. Причинами хвороби можуть бути травми та різного роду інфекції. Лікування залежить від типу алопеції і причин втрати волосся.

Катерина Килівник - лікарка-дерматологиня, косметологиня / Фото: Grace Clinic

Методи лікування

Після проведення огляду, необхідних аналізів і збору інформації лікар індивідуально для кожного пацієнта призначає відповідне лікування, яке може складатися з одного чи всіх методів: мезотерапія, лазерна стимуляція, плазмотерапія, світлодіодна терапія, кріотерапія, застосування місцевих препаратів, що поліпшують кровообіг, приймання вітамінів і мінералів, пересадження волосся.

Однак однією з інноваційних методик у лікуванні випадіння волосся є лазерна стимуляція апаратом LaseMD. Ця процедура передбачає одночасне введення сироватки зі стовбуровими клітинами. Вона включає інтенсивний KGF (фактор росту кератиноцитів) та геністеїн, які призначені для відновлення росту волосся та омолодження шкіри голови. Працює це завдяки лікувальним інгредієнтам, які здатні пройти через мікроканали у глибину дерми. Після проникнення сироватки у шкіру запускаються потужні процеси стимуляції росту волосся та омолодження шкіри зсередини. Протягом 30 хвилин канали закриваються, а активні молекули поглинаються шкірою. Процедура робиться курсом 6-10 разів.

Фото: Grace Clinic

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