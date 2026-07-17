Чому волосся тоншає після 50 років і що радить традиційна китайська медицина для його зміцнення

Чому волосся тоншає після 50 років / © Credits

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Щодня людина природно втрачає від 50 до 100 волосин — це частина нормального циклу росту волосся. Одні волосини ростуть, інші переходять у фазу спокою, випадають і звільняють місце для нових, про це йдеться у метаріалі видання Woman`s World.

Проте справжнє випадіння волосся має інакший вигляд. За словами дерматологині Шамси Канвал, волосся починає відростати повільніше чи не відростає взагалі, проділ поступово розширюється, зачіска втрачає об’єм, а в окремих випадках можуть навіть з’являтися ділянки без волосся. Найчастіше ці зміни розвиваються поступово, протягом кількох тижнів або навіть місяців, і лише згодом стають помітними.

Після 50 років волосся може сильніше випадати

Фахівці виділяють кілька найпоширеніших причин цього:

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Жіноче андрогенетичне випадіння волосся. Одна з найчастіших причин — поступове зменшення волосяних фолікулів. Волосся стає тоншим, коротшим і не таким густим, особливо у зоні проділу та на маківці. Такі зміни часто пов’язані зі спадковістю чи гормональними перебудовами, зокрема під час менопаузи.

Телогенове випадіння . Після тяжкої хвороби, операції, різкого схуднення, жорстких дієт або сильного фізичного чи емоційного стресу велика кількість волосся може одночасно перейти у фазу спокою. У результаті інтенсивне випадіння зазвичай починається лише через два-три місяці після стресової події.

Осередкова алопеція . Це аутоімунне захворювання, коли імунна система помилково атакує власні волосяні фолікули. У такому разі волосся може випадати не лише на голові, а й на бровах, віях та інших ділянках тіла.

Тракційна алопеція . Звичка постійно носити тугі хвости, пучки, коси чи нарощене волосся також може поступово пошкоджувати волосяні фолікули, особливо біля лінії росту волосся. Якщо це триває роками, випадіння може стати незворотним.

Медичні причини. На здоров’я волосся впливають і внутрішні фактори, наприклад, дефіцит заліза, нестача вітаміну D, порушення роботи щитоподібної залози, синдром полікістозних яєчників (СПКЯ), недостатня кількість білка у раціоні чи приймання деяких лікарських препаратів. Усі ці стани здатні порушувати природний цикл росту волосся.

Пояснення традиційної китайської медицини

Традиційна китайська медицина (ТКМ) існує вже близько трьох тисяч років і розглядає здоров’я людини як баланс між тілом, розумом і внутрішньою енергією. Докторка китайської медицини та сертифікована акупунктуристка Шарлотта Морган пояснює, що у ТКМ випадіння волосся не вважають окремою проблемою. Навпаки, воно сприймається як сигнал про внутрішні зміни в організмі.

З давніх часів погіршення стану волосся пов’язували зі стресом, старінням, гормональними змінами та недостатнім живленням організму. У традиційній китайській медицині також вважається, що здоров’я волосся залежить від достатньої кількості «крові» та енергії нирок, так званого «цзін», який символізує внутрішні резерви організму.

Природні засоби, рекомендовані традиційною китайською медициною

Хе Шоу Ву — легендарна китайська рослина

Одним із найвідоміших засобів у традиційній китайській медицині є рослина Polygonum multiflorum, більш відома як Хе Шоу Ву (He Shou Wu).

Огляд наукових досліджень, опублікований у Journal of Holistic Integrative Pharmacy, свідчить, що ця рослина потенційно може підтримувати ріст волосся одразу кількома шляхами, наприклад, блокувати ферменти, пов’язані з розвитком алопеції, захищати клітини волосяних фолікулів від загибелі, стимулювати їхнє відновлення та покращувати кровообіг шкіри голови.

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У традиційній китайській медицині Хе Шоу Ву вважають рослиною, яка живить кров і підтримує енергію «цзін». Саме вона, за уявленнями ТКМ, допомагає волоссю рости густішим, міцніше утримуватися у фолікулах і довше зберігати природний колір.

Шарлотта зазначає, що у китайській медицині зазвичай використовують не окрему рослину, а індивідуально підібрані рослинні формули. Водночас дерматологиня Канвал наголошує, шо Хе Шоу Ву може впливати на ризик ураження печінки. Саме тому перед прийманням будь-яких добавок необхідно обовʼязково проконсультуватися з лікарем.

Це неабияк стосується людей із захворюваннями печінки, тих, хто регулярно вживає алкоголь, має незрозумілі зміни печінкових показників, вагітних, жінок, які годують грудьми, чи тих, хто приймає препарати, які впливають на печінку.

Масаж шкіри голови

Ще одна рекомендація традиційної китайської медицини — регулярний масаж голови. За словами Шарлотти Морган, на шкірі голови розташовано багато акупунктурних точок. Їхня стимуляція покращує кровообіг, допомагає доставляти більше поживних речовин до волосяних фолікулів і водночас може знижувати рівень стресу — одного з частих чинників випадіння волосся.

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Масаж можна виконувати руками чи спеціальним каменем гуаша. Дерматологиня Канвал радить робити легкий масаж кінчиками пальців приблизно п’ять хвилин щодня чм хоча б три-чотири рази на тиждень. Важливо не використовувати нігті та не смикати волосся, рухи мають бути м’якими та круговими.

Теплі шкарпетки

Одна з найнезвичніших рекомендацій ТКМ — носити теплі шкарпетки. За словами Шарлотти Морган, канал нирок у традиційній китайській медицині починається на підошві стопи та проходить уздовж внутрішньої поверхні щиколотки.

Тепло у цій зоні, згідно з принципами ТКМ, підтримує кровообіг, захищає організм від холоду, сприяє здоров’ю нирок, а отже й волосся.

Експерти наголошують, що незалежно від того, чи обирає людина медикаментозне лікування, природні методи чи їхнє поєднання, головне — не ігнорувати проблему. Якщо проділ поступово стає ширшим, хвіст — тоншим, а випадіння триває понад кілька місяців, необхідно звернутися до лікаря.

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Варто обов’язково перевірити роботу щитоподібної залози, рівень заліза та феритину, вітаміну D, достатність білка у раціоні, гормональний баланс, вплив лікарських препаратів, рівень стресу та стан шкіри голови. Адже випадіння волосся майже ніколи не має лише одну причину.

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