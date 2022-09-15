Чому з’являються "прищі" та що з цим робити

Поява "прищів" – не лише косметичний дефект, а й ознака того, що в організмі відбуваються зміни.

Які саме і чи можна вплинути на них за допомогою натуральних масок, скрабів і диво-сироваток з Instagram, розповідає лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Причини появи "прищів"

Шкіра – частина видільної системи і орган-мішень для багатьох гормонів. Рецептори до гормонів має дерма, волосяні фолікули, клітини сальних залоз. Тому щоразу, коли в організмі коливається гормональний фон, рецептори це зчитують і починають активно виробляти шкірне сало або себум. Це призводить до розширення пор, зміни складу і в’язкості себуму, появи чорних цяток і почервонінь.

Коливатися гормональний фон може через стрес, порушення роботи органів репродуктивної, травної чи ендокринної систем, зниження імунітету, вікові зміни (підлітковий період, коли домінують андрогени), приймання антибіотиків або комбінованих оральних контрацептивів (КОК) тощо. Отже, гормональний дисбаланс – це перша і найбільш розповсюджена причина появи "прищів".

Друга причина – брудні руки. Протягом дня вони контактують із клавіатурою ноутбука, телефоном, десятками дверних ручок, готівкою, накопичуючи патогенні мікроорганізми. Тому коли ви хочете очистити обличчя, нанести маску або зробити масаж, вимийте руки.

Третя причина – використання непідхожої косметики. Косметика, підібрана не за вашим типом шкіри, неправильно скобмінована або така, що містить алергени, може спричинити появу "прищів". Найчастіше причиною їхньої появи є віддушки, бо їхній склад часто засекречений і завжди багатокомпонентний.

Четверта причина – генетичний фактор. Наприклад, якщо один із батьків має псоріаз, вірогідність розвитку захворювання у дитини становить приблизно 25%. Якщо і мати, і батько – близько 60%. Псоріаз – це хронічне аутоімунне захворювання, яке проявляється у вигляді характерних висипань на лобі, щоках, підборідді.

Якщо у ваших родичів першої лінії є хронічні хвороби шкіри, візьміть це до уваги і обов’язково за нагоди повідомте лікаря.

Методи лікування

Інколи у жінок незадовго до початку менструації з’являються поодинокі "прищі", які зникають впродовж тижня, не створюючи проблем. У такому разі хвилюватися немає підстав. Але якщо "прищі" з’являються в різні періоди циклу і не зникають, або після їхнього зникнення залишаються стійкі плями, варто звернутися до лікаря-косметолога або дерматовенеролога.

Що ви можете зробити в домашніх умовах для поліпшення ситуації, якщо не можете або не хочете одразу йти до лікаря?

Якісно очищати шкіру вранці та ввечері, користуючись окремим рушником або одноразовими сухими рушниками. Мінімізувати кількість доглядової та декоративної косметики. Маски, скраби, пілінги, тональні основи відкладаємо. Якщо висипання з’явилися після початку застосування нових доглядових засобів, припиніть ними користуватися. Виключити з раціону харчування фастфуд, солодощі, алкоголь, газовані напої.

Купувати і застосовувати лікувальні засоби або косметику я категорично не рекомендую. Бо, перш за все, треба встановити, що ми лікуємо: періоральний дерматит, контактний дерматит, розацеа, псоріаз, алергію на сонце?

Історії про маску або креми з калини-малини, які за два тижні позбавлять вас висипань, – банальний маркетинговий хід. Якщо висипання з’явилися через проблеми зі щитоподібною залозою або на тлі розвитку шкірного захворювання, зовнішні дії вплинуть на стан шкіри мінімально. Ви будете маскувати симптоми, ігноруючи проблему. І "прищі" навіть після невеликого періоду затишшя знову повернуться. Тож спочатку з’ясовуємо причини, а потім складаємо план дій у співпраці з лікарем.

Любіть себе та свою шкіру!

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