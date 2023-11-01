Чутлива шкіра: причини та поради щодо догляду

Дерматологи розповіли, як потрібно доглядати за чутливою шкірою.

Стрес, погана екологія, порушення бар'єрних функцій шкіри та дегідратація – всі ці фактори можуть призвести до погіршення стану шкіри обличчя і зробити її чутливою. За даними досліджень, понад 70% населення стикаються з цією проблемою. Такий тип шкіри потребує особливої уваги й делікатного догляду. Дерматологи дали поради щодо догляду та поліпшення стану чутливої шкіри.

Симптоми чутливої шкіри

почервоніння обличчя

свербіж

розширені кровоносні судини

змінена бар’єрна функція шкіри

схильність до набряків

лущення

стягнутість

висипання

неприємні відчуття (печіння, поколювання, в деяких випадках навіть біль).

Особливості чутливої шкіри

Такий тип шкіри демонструє погану переносимість медичних естетичних процедур і негативно реагує на косметику та деякі з доглядових косметичних засобів (кислоти, ретиноїди тощо).

Важливим складником терапії чутливої шкіри є правильно підібраний домашній догляд. Його етапи ідентичні до стандартних процесів б'юті-рутини, але головною відмінністю є інгредієнтний склад і формули в основі спеціальної космецевтики. Такі засоби не повинні викликати реакцій печіння і почервоніння та погіршувати стан шкіри, натомість мають чинити тривалу терапевтичну дію, заспокоюючи шкіру і прибираючи низку властивих її стану симптомів і проявів.

Вікові зміни чутливої шкіри відбуваються швидше, водночас на більшість косметологічних процедур та ефективних засобів професійного домашнього догляду така шкіра дає гіперреакції. Тому препарати для терапії і профілактики старіння також мають бути підібрані з урахуванням цих особливостей.

Пацієнти з реактивним станом шкіри часто мають проблеми, пов'язані з судинним компонентом – розацеа, купероз.

Домашній догляд за чутливою шкірою

Обираючи правильний домашній догляд, варто звернути увагу на категорію брендів професійних засобів. Дерматологи іспанського дерматологічного бренду Sensilis, продукція якого розроблена спеціально для терапії та догляду за чутливою шкірою, дали поради щодо догляду за нею.

Перший етап

Першим етапом догляду є очищення та тонізація. Для сухої чутливої шкіри це мають бути формули, що вже на цьому етапі додатково зволожують, живлять, заспокоюють і відновлюють бар'єрну функцію шкіри. Для проблемної та жирної шкіри – це засоби, які делікатно мінімізують видимість пор і нормалізують виділення себуму.

Другий етап

Другим етапом є захист, який запобігає процесам фотостаріння і зменшує вплив вільних радикалів. Рекомендованими засобами для цього етапу є сироватки з антиоксидантами, які також сприяють поліпшенню стану шкіри з куперозом і розацеа.

Третій етап

Наступним кроком є вибір денного й нічного доглядового крему. Саме цей засіб у протоколі домашнього догляду є основним терапевтичним. Водночас він має бути засобом з антивіковою дією. Креми з портфоліо вищезгаданого бренду мають такі властивості і можуть бути обрані, залежно від ступеня вираженості вікових змін. Таким чином, вони допомагають позбутися зморшок, носогубних складок і дефіциту об'єму, не подразнюючи чутливу шкіру.

Фотозахист

Незамінним компонентом денного догляду є фотозахист. Важливо обирати SPF-крем, який відповідає особливим потребам вашої шкіри, має антивіковий ефект, протизапальні властивості, а також регулює виділення себуму та зволожує шкіру.

Зволоження

До найважливіших складників догляду входить використання спеціальних засобів для підсилення ефекту, як-от маски. Це допоможе надати вашій шкірі додаткового ресурсу для живлення і зволоження.

Засоби для відновлення шкіри

Якщо шкіра пошкоджена внаслідок надмірного перебування на сонці, агресивного очищення, пілінгу, впливу кислот або некоректної ретинізації, важливо негайно заспокоїти й відновити її. Також варто зазначити, що чутлива шкіра виявляє посилену реакцію на негативні впливи навколишнього середовища і вирізняється швидким процесом старіння.

Догляд за шкірою навколо очей

Окремою ділянкою, на яку варто звернути увагу, є шкіра навколо очей. Чутлива шкіра в цій делікатній зоні проявляється сильним почервонінням, стягнутістю, сухістю та частою схильністю до набряків. Для вирішення цих проблем рекомендується використовувати окремий засіб для догляду за шкірою навколо очей.

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