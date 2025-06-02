Чи безпечно використовувати тейпи для обличчя проти зморшок / © Credits

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Один із таких методів — тейпування обличчя. Але чи дійсно воно працює та, головне, чи безпечне, розповіло видання Real Simple.

Тейпи для обличчя — це спеціальні клейкі пластирі, які наносяться на певні зони обличчя, щоб підтягнути шкіру та зменшити появу зморшок. Іноді їх плутають з кінезіотейпами для обличчя, які використовуються у реабілітації м’язів, але у косметології зазвичай йдеться про косметичні тейпи — прозорі чи тілесні стрічки, які наносять на ніч або перед важливою подією. Тейпи створюють ілюзію підтягнутої шкіри, але фізіологічно вони не змінюють її стан.

Як виникають зморшки

Зморшки — це природний результат старіння. З віком:

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Знижується вироблення колагену та еластину

Шкіра втрачає вологу та тонус

М’язи обличчя з роками формують виражені мімічні лінії

На появу зморшок також впливають:

УФ-випромінювання

Куріння

Незбалансоване харчування

Погана екологія

Недосипання та стрес

Спосіб сну (наприклад, сон обличчям у подушку)

Чи працюють тейпи

Так, але тільки тимчасово. Тейпи дійсно можуть «згладити» зморшки та надати обличчю підтягнутого вигляду — але ефект зникає одразу після зняття стрічок. Вони не змінюють стан дерми, не стимулюють вироблення колагену і не запобігають новим зморшкам.

Це косметичний трюк, який працює на короткий термін. Як тільки ви знімаєте тейп — все повертається на свої місця.

Чи безпечно використовувати тейпи

Хоча короткочасне застосування тейпів загалом безпечне, воно має кілька потенційних ризиків:

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Подразнення шкіри — особливо у людей з чутливою чи сухою шкірою

Алергічні реакції — на клей чи матеріал стрічки

Закупорювання пор — може викликати акне чи міліуми

Розтягнення шкіри — тривале чи неправильне використання може погіршити в’ялість

Пошкодження тонкої шкіри — наприклад, на верхніх повіках

Не рекомендується наносити тейпи на ділянки з дуже тонкою шкірою, як от повіки. Ви ризикуєте пошкодити шкіру під час зняття.

Чи ефективні тейпи для сну

Так звані «нічні тейпи» чи «антизморшкові пластирі», які фіксують обличчя у певному положенні, мають подібну мету — запобігти мимовільним мімічним скороченням уві сні. Така практика може дещо зменшити мімічне навантаження, але вона не тренує м’язи та не покращує стан шкіри на біологічному рівні.

Чи можуть тейпи погіршити стан шкіри

Так. Хоча ефект «wow» може здаватися дивовижним на фото, зловживання тейпами чи їхнє неправильне застосування може призвести до прискореного старіння.

Надмірне розтягування шкіри — це прямий шлях до втрати тонусу та провисання.

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Що краще працює проти зморшок

Сучасна косметологія:

Ботокс і нейротоксини — розслаблюють м’язи, відповідальні за мімічні зморшки

Філери — заповнюють зморшки зсередини

Мікронідлінг — стимулює вироблення колагену

Лазерна терапія — оновлює шкіру

Активні інгредієнти у догляді:

Ретинол і ретиноїди

Вітамін С

Пептиди

Ніацинамід

Гіалуронова кислота

Кераміди

AHA та BHA-кислоти

Щоденні звички:

Захист від сонця (SPF 30+ щодня)

Зволоження

Відмова від куріння

Збалансоване харчування (антиоксиданти, омега-3)

Якісний сон на спині

Тейпи для обличчя — це лише візуальна хитрість, яка тимчасово змінює зовнішність. Вони можуть бути доречними перед важливою фотосесією чи подією, але не варто сподіватися, що вони розв’яжуть проблему зморшок. Замість короткочасних ефектів краще інвестувати у стабільний догляд за шкірою, консультації дерматолога та здоровий спосіб життя.