Чи може те, як ви спите, вплинути на старіння вашої шкіри / © Credits

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Чи справді сон на боці, чи на животі здатен пришвидшити появу зморшок, розповів лікар-дерматолог Joshua Zeichner. Він зазначав, що щоденний тиск обличчя на подушку може спричиняти появу так званих «зморшок від сну» («sleep lines»). Вони з’являються внаслідок тривалого механічного тертя та зминання шкіри протягом кількох годин, ніч за ніччю. На відміну від мімічних зморшок, які виникають унаслідок рухів обличчя, «зморшки від сну» мають вертикальний напрямок і найчастіше утворюються на щоках, підборідді та у зоні декольте.

«Найкраще положення для сну — на спині. Воно мінімізує контакт обличчя з подушкою та зменшує механічне навантаження на шкіру», — пояснює лікар. Водночас сон на боці чи животі створює зони тиску та може призводити до заломів, особливо якщо подушка жорстка чи наволочка виготовлена з грубих синтетичних матеріалів.

Вибір наволочки має значення

Дерматолог радить звертати увагу не лише на положення тіла, а й на тканину, з якої зроблена ваша наволочка. В ідеалі вона має бути з натуральних волокон — шовку чи сатину. Ці матеріали забезпечують ковзання шкіри по поверхні та зменшують тертя й ризик заломів.

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Шовкові наволочки особливо популярні серед людей, які дбають про свою шкіру. Вони не лише м’які та приємні до тіла, а ще й не всмоктують вологу та косметичні засоби з обличчя, а це допомагає підтримувати оптимальний рівень зволоженості шкіри протягом ночі.

Чистота білизни — запорука здоров’я шкіри

Іще один ключовий аспект — гігієна постільної білизни. Залишки косметики, шкірного жиру, пил та бактерії, які накопичуються на наволочці, можуть викликати подразнення, алергії та навіть спричинити висипання. Регулярне прання — не рідше ніж раз на тиждень — є обов’язковою умовою здорової шкіри.

Лікар радить використовувати гіпоалергенні мийні засоби без ароматизаторів, щоб уникнути зайвого подразнення та не перевантажувати шкіру контактними алергенами.

Чи можуть звички сну зупинити старіння шкіри

Звісно, правильне положення під час сну — не чарівна паличка, яка зупиняє час. Але воно дійсно може сповільнити появу деяких ознак старіння, зменшити подразнення та підвищити ефективність догляду за шкірою. Сон на спині, чиста постільна білизна та м’які тканини — прості та доступні способи додати бонус молодості вашому обличчю без зайвих зусиль.

Дбайливе ставлення до себе проявляється навіть у таких дрібницях, як поза для сну. Тож дозвольте собі не тільки повноцінний відпочинок, а й м’яке, ніжне ставлення до власної шкіри — вона обов’язково віддячить вам здоровим сяйвом і молодим виглядом.