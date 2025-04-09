Чи можна використовувати ретинол, якщо у вас чутлива шкіра / © Credits

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Почервоніння, лущення, подразнення — ці побічні ефекти часто лякають власниць чутливого типу шкіри. Чи справді ретинол їм протипоказаний, на своїй сторінці розповів лікар Joshua Zeichner.

Що таке ретинол і чому його бояться

Ретинол — це похідна вітаміну А, який за потрапляння у шкіру перетворюється на ретиноєву кислоту — активну форму, яка діє на клітинному рівні. Саме ця трансформація сприяє потужному омолодженню шкіри, зменшенню зморшок, акне та пігментації. Однак на цьому шляху відбувається активне оновлення клітин, яке може спричинити подразнення, особливо у людей із тонкою, чутливою, реактивною шкірою.

Все, що вам потрібно, знайти правильну форму. Продукти, які містять ретинілові ефіри, такі як ретинілпальмітат, є модифікованими формами ретинолу, які значно краще переносяться шкірою. Після нанесення вони поступово перетворюються на активну форму вітаміну А і саме ця поступовість робить їх значно м’якішими та придатними навіть для чутливої шкіри.

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Яку форму ретинолу обрати для чутливої шкіри

Ретинілпальмітат — найм’якша форма ретиноїду. Підходить для новачків і для тих, хто має дуже чутливу чи схильну до куперозу шкіру. Перевага — низький ризик подразнення, недолік — менш виражений ефект, який розвивається повільніше.

Ретиналь — проміжна форма, яка швидше переходить у ретиноєву кислоту, ніж ретинілпальмітат, але все ще залишається ніжною. Ефективніша за ретиніл, проте активніша.

Капсульований ретинол — нова технологія, де молекули ретинолу «запаковані» у спеціальні носії, які поступово вивільняють активний інгредієнт. Це дозволяє зменшити подразнення та зробити використання ретинолу комфортним навіть для чутливої шкіри.

Як безпечно ввести ретинол у догляд

Почніть з мінімальної концентрації. Обирайте продукти з низьким вмістом ретинолу: 0,1–0,3%. Цього цілком достатньо для отримання перших результатів без шкоди для шкіри.

Використовуйте метод «буферизації». Наносьте зволожувальний крем до та після ретинолу — це створює захисний бар’єр і знижує ризик подразнення. Метод також називають «ретинол-сендвіч».

Обмежте частоту. Починайте з 1-2 разів на тиждень, поступово збільшуючи до кожної другої ночі чи навіть щоденного використання, якщо шкіра добре реагує.

Використовуйте ретинол лише ввечері. Ретиноїди роблять шкіру чутливішою до сонця, тому денне використання небажане.

Поєднуйте з ніжними інгредієнтами. Заспокійливі та зволожувальні компоненти, як-от ніацинамід, алантоїн, гідролізована гіалуронова кислота, чудово доповнюють ретинол і знижують його потенційний агресивний вплив.

Що не варто робити

Не комбінуйте ретинол із кислотами (AHA/BHA) чи вітаміном С у перші тижні застосування.

Не використовуйте ретинол на пошкодженій чи дуже подразненій шкірі.

Не починайте ретинолову терапію під час сонячної відпустки чи за активного засмагання.

Коли чекати результатів

Ретинол не дає миттєвого ефекту — перші помітні зміни зазвичай з’являються через 4–8 тижнів регулярного застосування. Шкіра стає рівнішою, зменшуються дрібні зморшки, пори очищуються. І найголовніше — за правильної тактики навіть чутлива шкіра може отримати всі переваги від ретинолу.

Ретинол — не ворог, а друг, навіть якщо ваша шкіра чутлива. Головне — дослухатися до себе, не поспішати та правильно підібрати продукт. Делікатність у догляді сьогодні — тренд не тільки у косметології, а й у ставленні до себе.