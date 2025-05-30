Чи можуть пептиди замінити ботокс: розповідає дерматокосметологиня

Чи можуть пептиди замінити ботокс / © Credits

Реклама

Пептиди не паралізують м’язи, не спричиняють втрату міміки, не змінюють емоційне сприйняття. Однак пептиди стають новою класикою у догляді: діють глибоко, природно та без вагомих втрат.

Лікарка-дерматологиня, засновниця бренду професійних засобів для догляду за шкірою Meder — Тійна Медер — розповіла про роль пептидів, їхні види та чи можуть вони замінити ботокс.

Роль пептидів

Амінокислотні ланцюги пептидів активують фібробласти до вироблення колагену, заспокоюють запальні процеси, вирівнюють тон шкіри, транспортують мікроелементи та м’яко розслабляють мімічні м’язи — без токсичного втручання.

Реклама

Основні види пептидів та їхній функціонал включають:

Сигнальні пептиди стимулюють клітини до вироблення колагену, еластину та гіалуронової кислоти, зменшують пігментацію та заспокоюють запалення.

Пептиди-носії транспортують мікроелементи (мідь, марганець) до клітин шкіри, пришвидшуючи загоєння та зміцнюючи захисні механізми.

Нейропептиди розслабляють мімічні м’язи без їхнього паралічу, делікатно зменшуючи зморшки, зберігаючи водночас природну міміку.

Реклама

Пептиди-інгібітори ферментів уповільнюють руйнування колагену та еластину, захищаючи структуру шкіри від вікових змін.

Проникальні пептиди забезпечують глибше проникнення активних компонентів, посилюючи ефективність косметичних засобів.

Завдяки такій широкій різновидності пептиди дедалі активніше інтегруються в косметологічні формули.

Що ж тепер із ботоксом

Ботулотоксин уже давно посів тверду провідну позицію у боротьбі зі зморшками. Його дія базується на паралічі мімічних м’язів — саме це дозволяє швидко розгладити шкіру, але також спричиняє низку нюансів.

Реклама

Дослідження, опубліковане в Scientific Reports, виявило неочікуваний побічний ефект: зниження сексуального збудження у жінок після ін’єкцій у ділянку чола та навколо очей. Учасниці повідомляли про складність у досягненні оргазму та зменшення емоційної залученості. Причина — порушення так званого «O Face» — характерного виразу обличчя, який супроводжує сексуальне напруження й оргазм. Як з’ясувалося, цей вираз — не просто зовнішній прояв емоції, а її тілесна частина. Втрата міміки змінює якість переживань.

Тійна Медер

Так що ж обрати?

Ботокс забезпечує швидкий ефект у боротьбі зі зморшками, однак забирає з нашого життя ще дуже важливу його частину — задоволення. Блокування м’язової активності може впливати не лише на зовнішність, але й на міміку, що є важливою частиною чуттєвого та емоційного досвіду.

Пептиди натомість діють глибше та м’якше: стимулюють регенерацію, не порушують м’язову роботу і не мають відомих побічних впливів на сексуальне або емоційне здоров’я.

Коли вибір постає між миттєвим ефектом і тривалим результатом, варто орієнтуватись не лише на час та зовнішні чинники, але й обовʼязково враховувати свій комфорт та фізіологічні особливості.

Реклама