Дермапланінг / © Credits

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Соцмережі давно перетворили дермапланінг на один із найпопулярніших доглядових ритуалів. Короткі відео демонструють, як за кілька хвилин зі шкіри зникає легкий пушок, а обличчя стає гладеньким і осяяним.

Попри складну назву, сама процедура досить проста. Дермапланінг — це механічне видалення тонких волосків і відмерлих клітин шкіри за допомогою спеціального леза. По суті, як пояснює видання The New York Times, це вдосконалена версія звичайного гоління обличчя.

Однак за популярністю процедури стоять не лише естетичні причини. Правильно виконаний дермапланінг може покращити зовнішній вигляд шкіри та зробити догляд ефективнішим.

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Що відбувається зі шкірою після процедури

Під час дермапланінгу з поверхні шкіри видаляються не лише дрібні волоски, а й шар відмерлих клітин.

Саме ці клітини часто стають причиною тьмяного кольору обличчя, нерівного рельєфу та відчуття сухості. Крім того, вони можуть накопичуватися разом із залишками себуму та забрудненнями, і сприяти закупорюванню пор.

Після процедури шкіра зазвичай має свіжіший, гладший та осяяніший вигляд. Бонусом стає й те, що косметичні засоби краще проникають у шкіру, а тональні продукти лягають рівніше та природніше.

Ще один популярний міф, який дерматологи давно спростували, що після дермапланінгу волосся починає рости густішим, темнішим чи жорсткішим. Насправді структура волосини не змінюється. Просто після зрізання кінчик стає рівним, тому волосся, яке відростає, може здаватися трохи щільнішим на дотик.

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Чи можна робити дермапланінг вдома

Саме тут думки фахівців стають стриманішими.

У клініках та косметологічних кабінетах використовують стерильні професійні леза, тоді як домашні інструменти зазвичай не такі гострі. Через це виникає спокуса сильніше натискати на шкіру, а це підвищує ризик подразнення, подряпин та мікротравм.

Крім того, багато хто використовує одне й те саме лезо кілька разів поспіль. Це не лише знижує ефективність процедури, а й збільшує ризик потрапляння бактерій на шкіру. Невеликі порізи чи подразнення можуть виникнути навіть у кабінеті спеціаліста, але під час домашнього виконання така ймовірність вища.

Особливо обережними варто бути людям із чутливою шкірою, екземою, розацеа чи активними висипаннями. У таких випадках процедура може посилити запалення та подразнення.

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Як зробити процедуру максимально безпечною

Якщо ви все ж вирішили спробувати дермапланінг удома, рекомендується дотримуватися кількох важливих правил.

Перед процедурою шкіру необхідно ретельно очистити від косметики та забруднень. Для додаткового захисту можна нанести легку олію чи спеціальний пом’якшувальний засіб.

За кілька днів до дермапланінгу варто відмовитися від кислотних пілінгів, скрабів, ретинолу та інших активних компонентів, які можуть зробити шкіру чутливішою.

Під час процедури шкіру слід злегка натягувати, а лезо проводити дуже делікатно та не повторюйте рух по одній ділянці понад два-три рази.

Після завершення важливо нанести зволожувальний крем без ароматизаторів та обов’язково використовувати сонцезахисний засіб.

Також протягом доби бажано уникати використання декоративної косметики, а протягом кількох днів — кислот і ретинолу.

Одна з найпоширеніших помилок — виконувати процедуру занадто часто. Шкірі потрібен час для відновлення. Рекомендується чекати, поки волоски знову стануть помітними. Для більшості людей це займає від двох до чотирьох тижнів. Надмірне захоплення дермапланінгом може порушити природний захисний бар’єр шкіри та призвести до подразнення, сухості та підвищеної чутливості.

Дермапланінг справді може подарувати шкірі ефект гладкості та природного сяйва, за який його так люблять. Процедура допомагає позбутися дрібного пушку, видаляє відмерлі клітини та робить догляд ефективнішим. Втім, попри популярність домашніх версій, памʼятайте, що це не просто черговий б’юті-тренд із TikTok, а процедура, яка потребує обережності.

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