До чи після гоління: коли краще робити пілінг

До чи після гоління: коли робити пілінг / © Credits

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Однак виникає логічне запитання: коли ж робити пілінг — до чи після гоління. Відповідь важлива не лише для досягнення естетичних результатів, а й для збереження здоров’я шкіри, про це розповіло видання Real Simple.

Навіщо потрібне відлущування

Наша шкіра постійно оновлюється, однак із віком цей природний процес уповільнюється. Як наслідок — накопичення мертвих клітин, які можуть спричинити тьмяність, сухість, закупорювання пор і навіть подразнення. Відлущування чи ексфоліація, допомагає усунути ці надлишки та оновлює шкіру обличчя.

До чи після

Найкраще проводити пілінг перед голінням. Це дозволяє не лише позбутися мертвих клітин, а й забезпечує рівнішу поверхню для бритви, а це значно зменшує ризик подразнень, порізів і вростання волосся. Без попереднього відлущування бритва ковзає по нерівній шкірі, а це зменшує ефективність гоління. До того ж мертві клітини можуть накопичуватися у лезі та знижувати його ефективність.

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Крім того, використання деяких видів ексфоліантів після гоління — наприклад, соляних скрабів або кислотних пілінгів — може призвести до сильного подразнення, особливо якщо на шкірі є мікропошкодження чи порізи. Отже, відповідь однозначна — пілінг слід робити до гоління.

Переваги регулярного пілінгу тіла

Оновлена, сяюча шкіра. Регулярне відлущування запобігає скупченню мертвих клітин, завдяки чому шкіра має свіжий та молодший вигляд.

Зменшення висипань. Для тих, хто має схильність до акне на тілі, особливо у зоні спини та грудей, ексфоліанти з саліциловою кислотою допомагають прочищати пори та зменшують ризик висипань.

Гладка текстура шкіри. Відлущування сприяє усуненню шорсткості, пігментації та «курячої шкіри» (пілярний кератоз).

Краща ефективність доглядових засобів. Коли шкіра очищена від ороговілого шару, креми, олії, сироватки та засоби для автозасмаги поглинаються краще.

Полегшення гоління. Бритва ковзає м’якше, а ризик подразнень значно знижується.

Як часто потрібно робити пілінг

Рекомендована частота — один-два рази на тиждень. Але це залежить від типу шкіри та виду ексфоліатора:

Для сухої та чутливої шкіри: досить одного разу на тиждень.

Для жирної чи комбінованої шкіри: можна двічі на тиждень, іноді й частіше, за умови хорошого зволоження.

Типи пілінгів і їхні особливості

Ніжне фізичне відлущування. Наприклад, м’які люфи, гелі з мікроскрабами, ексфоліючі губки — підходять для щоденного використання за умови дбайливого масажу.

Хімічні пілінги (AHA, BHA, ферменти). Використовуються 1–2 рази на тиждень. Діють м’яко, але глибоко, не травмуючи шкіру.

Жорсткі фізичні скраби (сухі щітки, скраби з великими частинками). Не частіше одного разу на тиждень. Обов’язково завершувати процедуру зволоженням, інакше ризикуєте пересушити шкіру та порушити її бар’єр.

Післяпілінговий догляд — завершальний штрих

Після будь-якого виду пілінгу (особливо перед голінням) обов’язково наносьте зволожувальий засіб. Найкраще обрати продукти з такими інгредієнтами:

гіалуронова кислота,

алое вера,

пантенол,

керамідний комплекс.

Це допоможе зберегти водний баланс шкіри та відновити її захисний бар’єр.

Пілінг перед голінням — це не просто черговий крок у догляді, а ключ до гладкої, здорової та сяючої шкіри. Він не лише покращує сам процес гоління, а й сприяє загальному оздоровленню шкірного покриву. Відлущуйте регулярно, дбайливо та за потреби і ваша шкіра подякує вам ніжністю та бездоганністю.