Догляд за шкірою: як зробити з авокадо маску для обличчя

Оптимальною частотою використання маски є один-два рази на тиждень.
У пошуках заспокійливого догляду за шкірою, основою якого є натуральні інгредієнти, маска для обличчя з авокадо стає привабливим варіантом. Авокадо містить безліч вітамінів і мінералів, які дуже корисні для шкіри.
Маски можна приготували в домашніх умовах, а результат не примусить себе довго очікувати.
Приготування маски з авокадо
- Вийміть соковиту м'якоть половини стиглого авокадо, покладіть її до посудини.
- Додайте столову ложку сирого меду.
- Додайте столову ложку лимонного соку, за бажанням — трохи води для отримання рідкої консистенції.
- Добре змішайте інгредієнти.
- Перед початком нанесення маски необхідно вмитися, щоб забезпечити чистоту шкіри, а також прибрати волосся. Маску на обличчя можна нанести пензликом для макіяжу або руками, оминаючи чутливі ділянки губ та очей.
- Рекомендована тривалість застосування маски на шкірі становить від 15 до 20 хвилин. Після закінчення слід очистити шкіру теплою водою, а потім м'яко витерти її насухо.
Раніше ми писали, кому не можна їсти авокадо. Більше про це читайте в новині.
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