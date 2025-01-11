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Догляд за шкірою: як зробити з авокадо маску для обличчя

Догляд за шкірою: як зробити з авокадо маску для обличчя

Авокадо надає шкірі безліч переваг / Фото: Associated Press

Оптимальною частотою використання маски є один-два рази на тиждень.

У пошуках заспокійливого догляду за шкірою, основою якого є натуральні інгредієнти, маска для обличчя з авокадо стає привабливим варіантом. Авокадо містить безліч вітамінів і мінералів, які дуже корисні для шкіри.

Маски можна приготували в домашніх умовах, а результат не примусить себе довго очікувати.

Приготування маски з авокадо

  • Вийміть соковиту м'якоть половини стиглого авокадо, покладіть її до посудини.
  • Додайте столову ложку сирого меду.
  • Додайте столову ложку лимонного соку, за бажанням — трохи води для отримання рідкої консистенції.
  • Добре змішайте інгредієнти.
  • Перед початком нанесення маски необхідно вмитися, щоб забезпечити чистоту шкіри, а також прибрати волосся. Маску на обличчя можна нанести пензликом для макіяжу або руками, оминаючи чутливі ділянки губ та очей.
  • Рекомендована тривалість застосування маски на шкірі становить від 15 до 20 хвилин. Після закінчення слід очистити шкіру теплою водою, а потім м'яко витерти її насухо.

Раніше ми писали, кому не можна їсти авокадо. Більше про це читайте в новині.

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