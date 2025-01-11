Догляд за шкірою: як зробити з авокадо маску для обличчя

У пошуках заспокійливого догляду за шкірою, основою якого є натуральні інгредієнти, маска для обличчя з авокадо стає привабливим варіантом. Авокадо містить безліч вітамінів і мінералів, які дуже корисні для шкіри.

Маски можна приготували в домашніх умовах, а результат не примусить себе довго очікувати.

Приготування маски з авокадо

Вийміть соковиту м'якоть половини стиглого авокадо, покладіть її до посудини.

Додайте столову ложку сирого меду.

Додайте столову ложку лимонного соку, за бажанням — трохи води для отримання рідкої консистенції.

Добре змішайте інгредієнти.

Перед початком нанесення маски необхідно вмитися, щоб забезпечити чистоту шкіри, а також прибрати волосся. Маску на обличчя можна нанести пензликом для макіяжу або руками, оминаючи чутливі ділянки губ та очей.

Рекомендована тривалість застосування маски на шкірі становить від 15 до 20 хвилин. Після закінчення слід очистити шкіру теплою водою, а потім м'яко витерти її насухо.

Раніше ми писали, кому не можна їсти авокадо. Більше про це читайте в новині.

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