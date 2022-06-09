Догляд за волоссям влітку: на відпочинку і в мегаполісі

Догляд за волоссям влітку: на відпочинку і в мегаполісі

Ультрафіолет, солона морська вода, висока температура повітря пересушують волосся і роблять його ламким.

Про те, як правильно доглядати за волоссям влітку, щоб воно не перетворилося на солому, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Правила догляду за волоссям в мегаполісі

Головні вороги волосся в літньому місті — це ультрафіолет і бруд, що осідає на волоссі протягом дня.

Для того, щоб локони були доглянутими і здоровими:

1. Мийте голову не за графіком, а за потребою водою кімнатної температури. Раз на тиждень використовуйте шампуні для глибокого очищення. Раз на 10-14 днів — шампунь-пілінг або м'який пілінг на основі кислот. Пілінг очистить шкіру голови від пилу і ороговілих лусочок, які, змішуючись із шкірним салом і потом, застигають, порушуючи процес клітинного дихання і відновлення клітин;

Також читайте Сім б'юті-міфів, яких час позбутися

2. Користуйтеся бальзамами або кондиціонерами після кожного миття голови. Нанесіть засіб на кінчики і по всій довжині волосся, відступаючи приблизно 5 см від коренів. Перед нанесенням вичавіть з волосся воду і промокніть рушником — бальзам лыпше вбереться;

3. Споліскуйте бальзам або кондиціонер злегка прохолодною водою, щоб закрити лусочки волосся;

4. Не носіть на голові рушник довше 2-3 хвилин — виникає парниковий ефект, і сальні залози починають активно виробляти шкірне сало. Через це волосся швидко забруднюється;

5. Не тріть волосся рушником — мокре волосся легко ламається. Акуратно промокніть залишки води у напрямку зверху вниз, не розтираючи волосся.

6. Не сушіть волосся гарячим повітрям. Якщо вам необхідно швидко висушити волосся або зробити укладку, вибирайте режим з холодним повітрям і користуйтеся термозахистом щоб запобігти перетин і руйнування білка кератину;

7. 1-2 рази на тиждень використовуйте зволожувальну маску на основі кератину, щоб "підгодувати" волосяні цибулини поживними речовинами, запобігти пересихання і ламкість волосся;

8. Носіть головні убори — звичайна панамка захистить волосся від вигорання і сухості, оскільки сонце руйнує амінокислоти, в яких міститься білок кератин. Кератин робить волосся гладким, м'яким і слухняним, надає йому здорове сяйво.

Правила догляду за волоссям на відпочинку

На відпочинку волосся ушкоджують ультрафіолетові промені, солона морська вода і хлорована вода з басейну.

Із засобів догляду я раджу брати з собою:

глибоко очищає шампунь;

незмивний спрей або олію-спрей для захисту від сонця;

кондиціонер;

відновлює маску з вітамінним комплексом.

Щоб ваше волосся пережило літо, я раджу:

1. Після кожного купання в морі або басейні обполіскувати волосся чистою прохолодною прісною водою, щоб змити сіль і хлорку. Волосся, вкрите тонкою плівкою солі, пушиться, січеться і після висихання стає жорстким, як солома;

2. Увечері, після повернення з пляжу, мити волосся водою кімнатної температури, використовуючи очищальний шампунь на основі кератину. Він на відміну від звичайного якісно змиває з волосся мікрочастинки солі і хлорку;

Також читайте Максимальне зволоження: як підвищити рівень вологи в шкірі влітку

3. Після застосування шампуню наносити кондиціонер, щоб пом'якшити волосся і полегшити розчісування сухого волосся;

4. Раз на 2-3 дня робити відновлювальну, інтенсивно живильну маску з кератином, серином, д-пантенолом, протеїнами пшениці в складі;

5. Не зав'язувати мокре волосся гумками — можна користуватися шовковою, вона не видирає і не січе волосся;

6. Перед виходом на пляж використовувати незмивний захисний спрей від УФ-променів, тому що сонце руйнує пігмент волосся, який відповідає за колір, і волосся вигорає;

7. Не наносити на волосся перед походом на пляж натуральні олії — у разі контакту з сонцем олія нагріває волосся, працюючи за принципом лупи. За бажання, маску з використанням олії можна зробити ввечері, раз на 2-3 дні, для живлення і відновлення волосся;

8. Носити головний убір і не чіпати волосся протягом дня руками;

9. Для додаткового зволоження волосся можете змішати кондиціонер із чистою водою в пропорції 1 (кондиціонер) до 6 (вода). Отриману рідину помістіть до пляшки з розпилювачем, і наносьте на волосся 2-3 рази на день. Наприклад, на ретельно промите прісною водою волосся після купання в морі або басейні.

Влітку намагайтеся користуватися шампунями, масками і кондиціонерами, в складі яких не присутні силікони, сульфати, спирт і олії.

І нехай ваше волосся будуть здоровим і красивим!

Більше порад про красу і здоров'я читайте на сторінці Ганни Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

Читайте також: Гід гормонами: вплив на шкіру і процеси старіння