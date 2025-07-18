Догляд за шкірою влітку: SPF-засоби, які варто мати під рукою

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У щоденній бюті-рутині у літній сезон особливу увагу потрібно приділяти сонцезахисту. Незалежно від того, де ви плануєте провести день — на пляжі, гуляючи містом чи подорожуючи — шкіра потребує захисту від ультрафіолету.

Обираючи SPF-засіб, варто звертати увагу не лише на фактор захисту, а й на його текстуру. Нинішнього сезону ми звернули увагу на кілька засобів, які поєднують захист і догляд.

Hampton Sun Mineral Sunscreen SPF 50

Мінеральний крем, що створює фізичний бар’єр від сонця на основі оксиду цинку. Підійде для чутливої, реактивної або сухої шкіри. Не викликає подразнень, не містить ароматизаторів, має щільну, але пластичну текстуру. Легко наноситься пальцями, не залишає білого нальоту, якщо добре розтерти. Водостійкий, але потребує оновлення після плавання, добре підходить для щоденного базового захисту.

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Kiehl’s Ultra Light Daily UV Defense Aqua Gel SPF 50 PA++++

Гель з легкою, прозорою текстурою. Швидко вбирається, не залишає жирності чи липкості, приємно охолоджує — тому особливо зручний у спеку та під час активного ритму життя. Підходить для жирної, комбінованої та схильної до акне шкіри. Не містить ароматизаторів.

La Roche-Posay Anthelios Invisible Fluid SPF

Флюїд із дуже легкою, майже водянистою консистенцією. Миттєво розподіляється, не залишає блиску чи білих слідів, не скочується. Підійде для всіх типів шкіри і для чутливої також, без ароматизаторів. Ультралегкий формат дозволяє використовувати його щодня, зокрема можна наносити під макіяж — флюїд не вступає в реакцію з тональними засобами й не змінює їхню текстуру.

Eucerin Sensitive Protect Sun Cream SPF 50+

Щільніший крем для тіла та обличчя, який підійде для світлої шкіри, схильної до опіків або подразнень. Формула без парфумів, гіпоалергенна, дерматологічно протестована. Підходить для всієї родини. Упаковка — туба з великим об’ємом. Водостійкий, але краще оновлювати після тривалого перебування у воді.

Avène Stick Zones Sensibles SPF

Формат стіку — для губ, вух, носа, зони навколо очей, татуювань і пігментних плям. Універсальний для міських умов і пляжу, текстура — без запаху, м’яка й щільна, створює додатковий захисний бар’єр. Не розтікається при високих температурах, не залишає кольору на губах, легко наносити без дзеркала.

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Під час вибору сонцезахисту немає універсального рецепта — усе залежить від того, який ритм життя, тип шкіри й відчуття вам комфортні. Комусь важливо, щоб засіб не конфліктував із макіяжем, хтось шукає текстуру, яку не буде помітно в спеку, а для когось пріоритет — максимально делікатна формула без зайвого. Не існує одного ідеального SPF для всіх випадків — краще мати під рукою кілька варіантів і змінювати їх за потреби: як змінюється погода, плани або просто настрій.