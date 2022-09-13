Домашні косметичні засоби із фруктів: чотири рецепти, які дійсно працюють

Домашні фруктові маски справді дуже ефективні. З їхньою допомогою можна оздоровити обличчя, тіло і навіть волосся. Їх не складно зробити, вони коштують не дорого і справді працюють.

Домашня косметика має ряд переваг, про які не можна забувати. Вона завжди під рукою, її легко приготувати, вона недорога і завжди свіжа без консервантів.

Багато хто сумнівається в її ефективності, але щоб відкинути сумніви, варто просто спробувати використовувати фрукти для косметичних засобів.

Рецептами найпростіших і найефективніших фруктових засобів поділився з читачами Womans world.

Кавун проти зморшок в зоні декольте

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Вітамін А в кавуні збільшує вироблення колагену та зміцнює зморшкувату шкіру грудей. А в поєднанні з медом, який робить шкіру пружнішою, зона декольте миттєво набуває молодшого вигляду.

Рецепт маски з медом та кавуном

Змішайте чверть чашки кавунового пюре та 1 столову ложку меду. Нанесіть на шкіру вздовж грудей, потім залиште на 10 хвилин, перш ніж змити.

Полунична маска для обличчя проти темних плям

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Поєднання вітаміну С та еллагавої кислоти в ягодах допомагає висвітлити темні плями на шкірі. Використання полуниці разом із цукром, дрібні гранули якого м'якого відлущують мертві знебарвлені клітини шкіри, робить колір обличчя рівнішим.

Рецепт полуничної маски

Змішайте 1 столову ложку пюре з полуниці та половину столової ложки цукру. Масажуйте вологе обличчя протягом 1 хвилини. Залишіть на 5 хвилин перед тим, як змити.

Маска для кучерявого волосся з кокосовим маслом

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Лауринова кислота кокосового горіха зволожує пасма, тому волосся не вбирає вологе повітря, що викликає набухання волосин. Змішування кокосової олії з алое, що містить поживні вітаміни А, С та Е, збільшує користь від процедури.

Рецепт маски для волосся з кокосу:

Додайте 1 столову ложку рідкого кокосового масла, 1 столову ложку гелю алое віра і 1 склянку води в розпилювач, потім струсіть. Розпиліть на вологе або сухе волосся. Залишіть до наступного миття.

Маска для ніг з авокадо проти потрісканих і сухих п'ят

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Цей фрукт може допомогти зволожити і наситити суху, потріскану шкіру п'ят, тому що авокадо містить жирні кислоти, які допомагають живити та відновлювати шкіру. Крім того, антиоксиданти авокадо, включно з вітамінами A, D і E, допомагають «залікувати» пошкодження, тому ноги будуть як у немовляти.

Рецепт крему для ніг з авокадо

Розріжте авокадо навпіл, потім вишкрібіть м'якоть, залишивши трохи в шкаралупі. Прикладіть шкірку із залишками м'якоті до п'яти. Втирайте протягом 2 хвилин (це відлущує шкіру, що омертвіла). Повторіть на іншій п'яті, змийте.

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