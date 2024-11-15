Домашній натуральний крем із нагідок: як приготувати та правильно використовувати

Якщо ви шукаєте ідеальний засіб для догляду за шкірою та волоссям, домашній крем із нагідок – це те, що потрібно.

На сторінці gazoakley розповіли, що нагідки відомі своїми численними цілющими властивостями. Вони мають протизапальну, протигрибкову та загоювальну дію. Завдяки цьому рослина чудово підходить для догляду за чутливою чи подразненою шкірою. Крем із нагідок може допомогти зменшити почервоніння, заспокоїти запалення, полегшити стан при акне, екземі чи інших шкірних захворюваннях.

Цей крем також стане знахідкою для тих, хто хоче зволожити суху шкіру, зміцнити волосся та навіть пришвидшити загоєння дрібних порізів чи саден.

Як приготувати крем із нагідок вдома

Приготування крему з нагідок – процес простий і навіть захопливий. Усе, що вам знадобиться, – це кілька інгредієнтів і трохи терпіння.

Інгредієнти:

Сухі квіти нагідок

Оливкова олія

Квіти лаванди (за бажанням)

Масло дерева ши

Натуральна тканина для проціджування

Скляна ємність із кришкою

Приготування:

Якщо ви самостійно вирощуєте нагідки, зберіть квіти та висушіть їх у затінку. Сушіння зберігає всі корисні властивості рослини. У невелику каструлю покладіть сухі квіти та залийте їх оливковою олією. Якщо бажаєте надати крему заспокійливіших властивостей, додайте кілька квітів лаванди. Поставте каструлю на слабкий вогонь, але не доводьте олію до кипіння. Нагрійте до появи приємного аромату рослин. Окремо розтопіть масло ши, це забезпечить рівномірну консистенцію крему. Процідіть оливкову олію від квітів нагідок та лаванди через натуральну тканину, щоб отримати чистий настій. Додайте до нього розтоплене масло ши. Залиште суміш охолонути, накривши її натуральною тканиною. Використовуйте блендер або вінчик, щоб збити охолоджену суміш до утворення легкої, повітряної текстури. Ваша мета – отримати густий, кремоподібний засіб. Перекладіть готовий крем у чисту скляну ємність із кришкою. Зберігайте його в прохолодному місці.

Як використовувати крем із нагідок

Для шкіри: наносьте крем на сухі чи подразнені ділянки шкіри, щоб заспокоїти її та забезпечити глибоке зволоження. Він ідеально підходить для обличчя, рук, ніг або навіть чутливих зон.

наносьте крем на сухі чи подразнені ділянки шкіри, щоб заспокоїти її та забезпечити глибоке зволоження. Він ідеально підходить для обличчя, рук, ніг або навіть чутливих зон. Для волосся: крем можна використовувати як живильну маску. Нанесіть його на кінчики волосся чи на суху шкіру голови, залиште на 30 хвилин, а потім змийте.

крем можна використовувати як живильну маску. Нанесіть його на кінчики волосся чи на суху шкіру голови, залиште на 30 хвилин, а потім змийте. Для лікування дрібних ушкоджень: завдяки своїм загоювальним властивостям крем із нагідок підходить для обробки невеликих подряпин чи саден.

Спробуйте цей простий рецепт і насолоджуйтеся натуральною косметикою, яка подбає про вас і вашу родину.

Читайте також: