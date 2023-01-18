Дванадцять найкращих і шість найгірших продуктів для здоров'я та краси волосся

Не секрет, що краса і здоров'я волосся залежать від того, який спосіб життя ви ведете і як харчуєтеся.

Правильне харчування важливе для здоров'я та краси. Густота і блиск нашого волосся такоюж багато в чому залежать від того, що ми їмо на сніданок, обід і вечерю.

Видання StoryToHear склало перелік продуктів, які є найкращими та найгіршими для вашого волосся. Найкращими продуктами для волосся є:

Яйця

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Яйця багаті на вітамін D. Це робить їх сильним стимулятором зростання й густоти волосся.

Олія розмарину

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Олію розмарину можна використовувати для прискорення зростання волосся. Її можна вживати під час приготування їжі, а також наносити просто на волосся.

Авокадо

Авокадо дуже багате на поживні жирні кислоти. Це робить його надзвичайно корисним для організму й волосся. Низький вміст жирів призводить до витончення волосся, тому йому просто необхідні жирні кислоти авокадо. Крім того, воно містить антиоксиданти, які захищають волосся.

Мандарини

Мандарини містять вітамін С у великій кількості, що сприяє зростанню волосся. Він необхідний організму для утворення колагену. Колаген – це білок, який є основним будівельним матеріалом волосся. Також мандарини багаті на вітамін В12, який сповільнює посивіння волосся.

Гриби шиїтаке

Мідь є важливим елементом зростання волосся. Однак споживання необхідної добової кількості може бути проблемою. Та якщо ви почнете їсти гриби шиїтаке, то зможете впоратися з цим завданням. Дослідження показують, що шиїтаке містять 145% необхідної денної кількості міді.

Лосось

Ця риба багата на омега-3 кислоти, що робить її безцінною для прискорення зростання волосся. Дерматологічні дослідження та практика показали, що у жінок, які вживали цю рибу, волосся було здоровішим. Також повідомлялося, що омега-3 жирні кислоти мають протизапальну дію, що уповільнює випадіння волосся.

Мигдаль

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Мигдаль містить кілька корисних поживних речовин, але для зростання волосся особливо важливим є вітамін E, якого в ньому багато. Дослідження показали, що щоденне споживання цього вітаміну значно збільшує зростання волосся.

Чорниця

Організм людини схильний до окислювального стресу. Це має негативний вплив на організм, одним із яких є швидке старіння волосся. Чорниця має сильні антиоксидантні властивості. Це робить її дуже ефективною в запобіганні посивінню й випадінню волосся.

Гуаява, її листя і плоди

Різні частини гуаяви дуже ефективні в запобіганні випадінню волосся, включно з листям і плодами. Гуаява має високу концентрацію вітамінів групи В. Деякі з цих вітамінів допомагають прискорити зростання волосся.

Бобові та квасоля

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Як згадувалося раніше, білки життєво важливі для здорового зростання волосся. На щастя, бобові і квасоля дуже багаті на них. Таким чином, вони мають здатність стимулювати зростання волосся та уповільнювати старіння. Бобові та квасоля мають й інші переваги для волосся. Вони багаті на залізо і фолієву кислоту, що сприють розвитку здорового волосся.

Устриці

Устриці – морепродукт, який приносить значну користь для організму. Вони мають високий вміст цинку, а він важливий для розвитку здорового волосся. Дефіцит цинку є основним фактором швидкого випадіння волосся, тим самим збільшуючи його значення. На відміну від деяких сортів риби, устриця містить мало ртуті, що робить її фаворитом у забезпеченні здоров'я волосся.

Червоне м'ясо

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Багатьом невідомо, що червоне м'ясо має корисні для організму властивості. Однією з таких є його здатність прискорювати зростання волосся завдяки великій кількості білка. Крім того, в червоному м'ясі високий вміст заліза. Це дозволяє йому збільшити виробництво волосяних клітин, уповільнюючи таким чином старіння волосся. Низький рівень феритину в організмі може погано вплинути на зростання волосся. Феритин – це тип поживної речовини заліза, що міститься в червоному м'ясі.

А ці продукти, навпаки, є ворогами вашого волосся, і їхню присутність у вашому щоденному раціоні варто обмежити:

Цукор

Цукор шкідливий для зростання волосся з кількох причин. По-перше, він перешкоджає засвоєнню організмом білка, який є необхідним для створення і зростання волосся. Крім того, цукор сприяє запаленню. Він також склеює волосяні фолікули, що призводить до послаблення волосся.

Сіль

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Високий вміст солі має серйозний негативний вплив на здоров'я волосся. Вона зневоднює організм. Таким чином, волосяні фолікули не отримують вологу, необхідну для правильного зростання. Також наявність високого вмісту солі може позбавити організм цінних поживних речовин, оскільки запобігає їхньому поглинанню через волосяні фолікули.

Смажена їжа

Смажені продукти містять кілька компонентів, що призводять до випадіння волосся. Деякі з них – шкідливі для здоров'я жири та гідрогенізовані олії. Ці компоненти зливаються, щоб підвищити рівень ДГТ в організмі. ДГТ – це гормон тіла, який стимулює випадіння волосся. Також ці компоненти заважають активності корисних жирів в організмі.

Риба-меч

Деякі сорти риби багаті на корисні жири, інші ж – ні. У рибі-меч високий вміст ртуті. Вона негативно впливає на зростання волосся. Іншими різновидами риби, які мають такий самий ефект, є деякі види тунця та скумбрія.

Алкоголь

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Алкоголь висушує волосся і призводить до його витончення. Також він перешкоджає засвоєнню цинку в організмі. Це погано, тому що низьке споживання цинку є провідним фактором випадіння волосся.

Штучні підсолоджувачі та дієтична газована вода

Дієтичні напої можуть мати низку переваг для здоров'я, але не для волосся. Вони не сприяють зростанню волосся, оскільки містять штучні підсолоджувачі, як-от фентоламін та аспартам. Було доведено, що обидва підсолоджувачі призводять до витончення й пошкодження волосся. Тому тримайтеся від них якомога далі, щоб ваше волосся залишалося здоровим.

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