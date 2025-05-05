Епіляція зони бікіні: 7 способів запобігти можливим травмам шкіри / © Credits

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На щастя, цих проблем можна легко уникнути — варто лише дотримуватись кількох перевірених порад про які розповіло видання Academy of Dermatology Association.

Завжди виконуйте процедуру стоячи

Може здатися зручніше лягти, але це збільшує ризик травм — ви бачите менше, важче контролюєте рухи та шанс порізатись або обпектись воском значно зростає. Коли ви стоїте, то краще бачите, куди рухаєтесь і можете швидко скоригувати свої дії.

Доглядайте за собою самостійно

Дивно, але факт: частіше травми трапляються, коли епіляцію виконує партнер. Це пов’язано з тим, що він не відчуває меж вашого болю та не може адекватно оцінити, наскільки обережно діє. Інтимна зона — дуже чутлива, тож краще покладатися на себе чи довіряти лише професіоналу.

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Обирайте перевірені салони

Якщо ви робите воскову депіляцію у салоні, обов’язково перевірте, чи косметолог не використовує одну й ту саму паличку для нанесення воску кілька разів. Це явище називається «double dipping» («подвійне занурення») і воно загрожує зараженням бактеріями, вірусами, грибками.

Що потрібно знати:

Кожна порція воску повинна наноситись новою дерев’яною паличкою.

Віск зберігається у теплі, а це — ідеальне середовище для мікроорганізмів.

Вимагайте стерильності та дотримання гігієнічних норм.

Не діліться засобами для епіляції

Навіть якщо шкіра має неушкоджений вигляд, епіляція спричиняє появу мікроскопічних ранок. Через них в організм можуть проникнути віруси чи бактерії, зокрема вірус герпесу, ВІЛ чи ВПЛ.

Завжди використовуйте лише свої бритви, тримери, віск або креми для депіляції. Це — ваша інтимна безпека.

Голіть тільки чистою бритвою та за правильної техніки

Використовуйте нову чи ретельно продезінфіковану бритву.

Голіть у напрямку росту волосся, а не проти — так менше шансів на подразнення.

Після кожного руху промивайте лезо водою.

Не поспішайте! Гоління потребує уважності та обережності.

Зволожуйте шкіру після гоління

Після процедури шкіра потребує заспокоєння. Використовуйте непарфумовані, некомедогенні (не забивають пори) креми чи гелі — наприклад, з алое чи пантенолом. Це допоможе:

зменшити ризик подразнення та сухості;

уникнути висипань;

пришвидшити відновлення шкіри.

Зверніть увагу:

«Без ароматизаторів» — означає, що засіб дійсно не містить запахів.

«Без запаху» — часто означає, що аромат просто замаскований та його можуть не вказувати на етикетці.

Розгляньте лазерну епіляцію

Це найдовготриваліший метод: від 80% до 90% волосся не відростає повторно. Але важливо:

Обирати сертифікованого лікаря-дерматолога, а не косметолога з салону знижок.

Бути готовою до вартісної процедури.

Уникати лазеру, якщо маєте засмагу, запалення, герпес або ви вагітні — є протипоказання.

Неправильне використання лазера може призвести до появи опіків, рубців, пігментації та навіть інфекцій.

Коли звертатися до дерматолога

Якщо після епіляції вас регулярно турбують:

почервоніння, яке не минає за 2-3 дні;

висипання, які сверблять;

гнійники чи прищики;

сильне печіння чи біль.

Не займайтесь самолікуванням. Консультація дерматолога може врятувати від хронічного подразнення чи інфекції.

Інтимна зона — не місце для експериментів. Щоб шкіра була гладенькою, здоровою та неушкодженою, обирайте правильні інструменти, гігієну, та уникайте поспіху. Ваша безпека — понад усе.

Ідеальна епіляція — це не та, де все прибрано, а та, після якої не пече, не свербить і не потрібно шукати дерматолога.