Гіалуронова чи поліглутамінова: яка кислота ліпше зволожує шкіру

Зволоження – базова потреба шкіри. Зневодненість, стягнутість, лущення, поверхневі мімічні зморшки, нерівний колір обличчя – це можливі симптоми недостатнього зволоження шкіри.

Чим поліглутамінова кислота відрізняється від гілауронової, які функції виконує у косметиці та для якого типу шкіри буде корисною, розповіла лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Ганна Кравчук.

Про гіалуронову кислоту

Гіалуронова кислота (ГК) – це полісахарид, який постійно виробляється у нашому організмі, але також постійно розпадається та виводиться з нього. У дермі – другий шар шкіри – міститься близько 70% гіалуронової кислоти. Виробляється ГК спеціальними клітинами сполучної тканини фібробластами. Після 25 років синтез гіалуронової кислоти в організмі знижується. Це призводить до витончення шкіри, уповільнення мікроциркуляції крові між тканинами і порушення зв'язків між клітинами різних шарів шкіри.

Використання зволожувальної сироватки з високою концентрацією ГК або ін'єкційним введенням кислоти під шкіру підвищують рівень вологи в дермі та в епідермісі. Тому що ГК притягує та утримує воду у тканинах. Одна молекула гіалуронки містить близько 1000 молекул води.

Високомолекулярна ГК дбайливо обволікає поверхневий шар шкіри тонкою, невидимою, дихаючою плівкою (на відміну від масел), щоб:

1. перешкоджати втраті вологи під впливом сухого повітря чи сонця;

2. зміцнювати гідроліїдну мантію (епідермальний бар'єр + ліпідо-епідермальний бар'єр), захищаючи шкіру від пошкоджень.

Низькомолекулярна ГК проникає в дерму і там "примагнічує" до себе молекули води. Активізує фібробласти та покращує "спілкування" клітин дерми з клітинами епідермісу.

У косметиці гіалуронова кислота позначається як Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate (сіль гіалуронової кислоти).

Про поліглутамінову кислоту

Поліглутамінова кислота (ПК) – поліпептид, що виробляється у нашому організмі. Поліпептиди – це білки, що складаються з амінокислот.

Як і гіалуронова кислота, поліглутамінова є ефективним зволожувачем. Але ПК притягує у 2,5-4 рази більше молекул води, ніж ГК.

Також поліглутамінова кислота:

1. пригнічує активність гіалуронідази – фермент розщеплює та виводить зі шкіри гіалуронову кислоту;

2. збільшує вироблення в організмі молочної та уроканової кислот.

Обидві кислоти є компонентами натурального зволожувального фактора (НУФ). НУФ регулює рівень зволоженості шкіри, притягуючи воду із зовнішнього середовища, підвищує вироблення церамідів (керамідів), контролює процес оновлення кератиноцитів (відлущення ороговілих лусочок);

3. прискорює регенераційні процеси.

Поліглутамінова кислота буває низькомолекулярною та високомолекулярною.

Низькомолекулярна частково відновлює втрату колагену І типу.

Високомолекулярна підвищує рівень натурального зволожувального фактора у шкірі.

Оскільки ПК пригнічує розщеплення власної та "косметичної" гіалуронової кислоти, є сенс використовувати обидві кислоти в парі. Вони чудово поєднуються. Такий мікс підійде для сухої, зневодненої, вікової, проблемної шкіри.

У косметиці ПК позначається як Polyglutamic Acid.

Висновки

Обидві кислоти притягують та утримують у шкірі воду. Працюють на роговому шарі, а також проникають у дерму. Не викликають роздратування, підходять всім типів епідермісу.

Дві основні відмінності:

1. поліглутамінова кислота пригнічує активність гіалоронідази, дбаючи про збереження гіалуронової кислоти, яка нам дуже потрібна;

2. Поліглутамінова кислота притягує більше молекул води, ніж гіалуронова.

Якщо у вашому кремі чи сироватці є обидві кислоти, це добрий знак.

Любіть себе та свою шкіру!

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